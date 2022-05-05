緋紅女巫「深V到肚臍」飽滿胸型炸出　奇異博士近期最帥造型曝光

▲ 《奇異博士2》洛杉磯好萊塢首映會。（圖／翻攝自IG@doctorstrangeofficial）



記者王則絲／外電報導

漫威電影《奇異博士2：失控多重宇宙》上映前，主演「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）最後一站宣傳來到洛杉磯舉行首映會，緋紅女巫一襲深V開到肚臍的西裝褲裝再次驚艷全場，飽滿胸型呼之欲出，而奇異博士也以近期最正式、最帥的造型現身。

▲伊莉莎白歐森火辣的深V造型。（圖／翻攝自IG@alexandrevauthier、patidubroff）



近日的電影宣傳期，伊莉莎白數度以褲裝造型亮相，日前她延續火辣勁裝的褲裝風格亮相洛杉磯，她穿著Alexandre Vauthier的黑色墊肩西裝和落地闊腿褲完成造型，只見西裝內完全中空，深V一路開到肚臍位置，讓伊莉莎白的飽滿胸型盡顯，搭配上全框的眼線煙燻妝，性感同時率性且俐落，無疑是紅毯上最搶眼的焦點。

▲班奈狄克康柏拜區穿著紳士挺拔的灰色西裝亮相。（圖／翻攝自IG@doctorstrangeofficial）



班奈狄克康柏拜區則是一改前幾回正式Ｘ休閒的混搭風，這次穿上淺灰色的挺拔西裝、腳踩皮鞋亮相，內搭白襯衫並繫上領帶，可說是近期最正式的一套造型，戴上墨鏡與伊莉莎白一同拼帥。

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