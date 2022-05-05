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伯爵2毫米厚的超薄錶暗夜更有看頭　繁星點點、暗藏誕生密碼

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▲▼ 伯爵,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄腕錶閃爍如星空般圖案，約1330萬元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）近幾年在珠寶設計探索光的奧秘，也延伸至腕錶的設計上，除了極為華美的珠寶錶、面盤雕刻玫瑰的陀飛輪女錶，錶殼厚度僅2毫米的Altiplano Ultimate Concept終極概念錶也換上夜空新裝，在暗岩藍色PVD的面盤金質底板上，以點狀覆上Super-LumiNova夜光塗層，因此在暗處閃耀著如星空般的點點光芒，演繹品牌發源地「仙子坡」的星空。

▲▼ 伯爵,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano Ultimate Concept系列終極概念手動上鍊超薄腕錶，錶殼厚度僅2mm。

超薄的伯爵Altiplano Ultimate Concept終極概念錶不僅暗夜星光吸睛，面盤也暗藏幾個關鍵數字，設於2:30位置的小視窗印有首款終極概念腕錶的生日2017年2月7日，偏心時分盤則以兩個放大圓圈中標誌著問世的時間7:47，而位於6時位置的棘輪上還刻有「La Côte-aux-Fées」字樣與錶廠的GPS坐標。

▲▼ 伯爵,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪粉紅藍寶石鑽石腕錶，搭配玫瑰花瓣圖騰錶帶，3,520,000元。

而伯爵另一擅長珠寶錶，滿鑽、彩色寶石款的Limelight Gala女錶盡出，同時挑戰結合複雜功能陀飛輪的設計，推出Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪粉紅藍寶石鑽石腕錶，珍珠母貝面盤精雕盛開玫瑰圖案，並於花蕊處點綴美鑽，風格華美，配備白色鱷魚皮錶帶與一條玫瑰花瓣圖騰錶帶，限量28只。

▲▼ 伯爵,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle超薄萬年曆鑽錶，白K金與玫瑰金款各2,620,000元。（圖／江詩丹頓提供）

複雜功能女錶不僅著重功能也講究美感，江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年為女性設計搭載厚度4.05毫米1120 QP自製機芯的Traditionnelle萬年曆超薄腕錶，加上錶殼僅8.43毫米，錶徑36.5毫米對女性而言恰到好處，白K金款與玫瑰金材質分別搭配藍色與白色珍珠母貝面盤，呈現實用的萬年曆與月相功能，而錶圈與錶耳均鑲嵌美鑽，出眾迷人。

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關鍵字：

伯爵, PIAGET

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