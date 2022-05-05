一點都不黏！夏季必備「輕保濕盤點」，清爽質地秒吸收

▲夏季保濕的質地挑選很重要。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

當氣溫每升高一度，就會使肌膚多分泌10%的油脂，油膩濕黏的肌膚也因此使毛孔粗大、暗淡無光，但厚重的保濕產品，在炎炎夏日總讓人備感不適，甚至油光更加嚴重，這時挑選一款適合夏季的輕保濕，更顯重要。

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml，5,800元。

以頂級珍稀巴卡拉黑玫瑰萃取，玫瑰色乳霜狀質地，在肌膚上推開立刻化為細緻水滴精露，迅速被吸收，其中更蘊含五月玫瑰、木蘭和天竺葵精油，細緻的活性香氛，保養同時療癒身心。

▲寵愛之名 煥后舒緩保濕精華，15ml，880元。

專為酸後肌膚設計的保濕精華，內含高濃度的維他命 B3 及 B5 成分能修復受損肌膚，強化肌膚屏障，使肌膚在酸後保養加強保濕修護，同時修護舒緩。

▲MALIN+GOEZ 修護保濕精華，30ml，1,980元。

以植物性胺基酸及天然植物萃取為底，緩解肌膚粗荒乾燥的缺水問題，平滑肌理紋路、恢復肌膚豐潤的透明質感。更進一步提亮、均勻膚色並且舒緩肌膚老化問題，是夏季極佳清爽補水方案。

▲RMK煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，1,400元。

涼感的凝膠質地，清新舒緩調理肌膚，塗抹肌膚時，濃郁的凝膠瞬間融化為水感液狀，迅速滲透肌膚。

▲BIO UP 花妍微分子速酵青春露，150ml，2,880元。

專為暗沉疲憊肌設計，含核心成分雞尾酒專利配方，結合創新微分子聚光科技，搭配雙花妍因子的亮采力，讓肌膚亮度更上一階。