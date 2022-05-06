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伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用

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▲▼ 伊能靜愛用平價身體乳 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

▲保養得宜的伊能靜，常在網上分享自己的保養、瘦身秘訣。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年54歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。近日她就分享自己在挑護膚品時喜歡挑選好用＋性價比高的，能照顧好自己，同時又勤儉持家，她更公開4款愛用的高CP值身體乳，都是清爽好吸收、很適合夏天使用的身體護理產品。

▲▼伊能靜愛用平價身體乳 。（圖／翻攝伊能靜小紅書）

1.凡士林身體乳

她分享凡士林這款身體乳質地比較水狀，擦起來很清爽，吸收得很快，很好推開不黏膩，味道是花香味，因為有防曬係數SPF 10，所以通常她都是白天用，而且好沖洗，用沐浴乳就可以洗乾淨了。

▲▼伊能靜愛用平價身體乳 。（圖／翻攝伊能靜小紅書）

2.Dove多芬滋潤乳霜

這款滋潤乳霜台灣還未正式引進，她推薦這款很適合擦在像是手肘這類關節處，質地清爽，吸收也很快，有像是雪花膏那樣舒服的味道，性價比很高，而且全家都能用。

▲▼伊能靜愛用平價身體乳 。（圖／翻攝伊能靜小紅書）

3.noreva歐諾顏12%果酸身體乳

noreva 12%果酸身體乳這罐是有煥膚功能，她分享剛洗完澡用會有一點點刺痛感，但是用完之後，皮膚會變得很白皙，很推薦給膚色有點暗沉或是有些膚色不均、肌膚上有「雞皮」小顆粒的人。她也分享自己的使用方式，這罐她通常會跟多芬身體乳互相搭配，先用noreva果酸身體乳再擦一次多芬乳霜。

▲▼伊能靜愛用平價身體乳 。（圖／翻攝伊能靜小紅書）

4.AA Skincare身體緊緻按摩油

最後一個AA Skincare身體緊緻按摩油是她用了很久的「減肥油」，帶有樹葉、草本香味，聞起來很舒服，很好推開，也好吸收，重點是能幫助大腿的橘皮組織代謝緊緻，她提到這罐還有點幫助排毒的作用，她已經用掉很多罐，也因為性價比很高，用起來也不會心疼。

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關鍵字：

伊能靜, 女星, 保養, 護膚, 愛用品, 身體乳, 平價, 高CP值, 性價比

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