解妳的「肌渴」！潤娥零毛孔膚質靠櫻花水呵護　濕敷、濕擦通通來

記者李薇／台北報導

一年四季肌膚都很「肌渴」，都會需要用到保濕類型的保養單品，幫助肌膚注入水份，以下就特搜那些清爽卻又可以為肌膚補水的單品，可以迅速為妳解除肌膚的缺水狀態，迅速補水保濕，當然美白、彈力、抗老就更有效率！

＃雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，200ml、售價4000元

以益生菌護膚科技為概念，全新的微分子肌底原生露櫻花輕盈版，添加後生元12+穩定膚況效果更提升，水狀的質地不管是濕敷還是直接擦，都可以迅速為肌膚飆速補水，同時舒緩泛紅、增強肌膚抵抗力，用了立刻就有感，連潤娥都愛不釋手。

＃Odile歐蒂蔻 絲蛋白撫紋精華，50ml、售價3,980元

萃取自頂級蠶絲的微分子「絲蛋白胺基酸」，能深入肌膚，達到緊緻與鎖水雙重功效；有機燕麥精萃與深海DNA，發揮的保濕效能，讓肌膚擁有深柔滑撫紋的效果。長期使用，為肌膚重新喚回深層撫紋，展現絲滑柔嫩之美。

＃RMK 煥膚美肌露（沁涼凝露型），150mL、售價1,400元

涼感的凝膠質地，一推抹開就迅速化成水狀的質地，可以迅速舒緩肌膚狀態，並且將水份滲透進肌膚底層，就像是餵肌膚喝下一大杯冰水一樣，擁有緊緻、保濕的效果，同時可以舒緩泛紅或是乾燥的狀況。

＃Boti-K 牛奶噴霧水凝乳，150ml、售價690元

這款噴霧水凝乳有別於一般乳液的形式，採取噴霧的設計，噴出就像是牛奶般的溫柔質地，可以塗抹在肌膚上，立刻達到保濕補水狀態，不會在皮膚上留下油性薄膜，當然相當清爽，同時又能夠達到一定的潤澤效果，一定必試。

＃寵愛之名 煥后舒緩保濕精華，15ml、售價880元

首款針對酸類保養之後的乾燥肌膚設計，溫和幫助肌膚保濕鎖水，裡面添加11%菸鹼醯胺、維他命原B5、黃金益菌生、積雪草等成分，加速修護效果，減少乾燥不適，提高肌膚含水量，打造出細緻透亮的效果。