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孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚

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記者王則絲／台北報導

第一名媛孫芸芸於最新IG貼文當中，身穿「全身開洞」的黑色貼身裙裝擺拍，以性感火辣的姿態曬出手中的新包包，而這款手袋並不是預料中的昂貴精品，而是「台幣兩千元」的平價手機包，勾魂的造型與時尚駕馭力被網友們稱讚：「超正」、「東西放在芸芸身上都太時尚。」

▲孫芸芸帶貨小CK。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸「全身開洞」黑裙性感帶貨新手袋。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

最近孫芸芸的女兒廖思惟（Trinity）因時常大方秀出姣好身材，而頻頻登上媒體版面，作為媽媽的孫芸芸也沒閒著，一如往常的展現穿搭功力與帶貨實力。

在最新IG貼文中，孫芸芸又來帶貨了，她穿著「全身開洞」的黑色貼身裙裝，側邊的鏤空設計一路延伸到腰際、胸下以及手臂，若隱若現的肌膚撩人指數破表，也勾勒出她凍齡的纖細體態。

▲孫芸芸帶貨小CK。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸難得拎上平價手袋。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

這回手上拎的並不是大家預料中的昂貴精品，孫芸芸手中的小巧手機包，其實來自小資女孩們的心頭好CHARLES & KEITH（簡稱小CK），大約只要台幣兩千元左右，簡約俐落的外型搭配起來相當時髦。可惜的是，雖然這回想入手孫芸芸同款不必再豪灑萬把塊，但是這款目前在官網上已呈現缺貨狀況，有興趣的粉絲們只能碰碰運氣了。

▲孫芸芸帶貨小CK。（圖／翻攝自IG）

▲「孫芸芸同款」目前官網正缺貨。（圖／官網截圖）

關鍵字：

孫芸芸, 帶貨, 小CK, CHARLES & KEITH, 手機包

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