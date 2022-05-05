瘦子宣布結婚！曾大方護愛：她的美只在我眼中，其他人不會懂

▲瘦子無預警宣布婚訊。（圖／翻攝自IG/mjfceo，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

瘦子E.SO在今晚在IG無預警宣布結婚，甜曝牽手照讓粉絲們心碎一地，其實打從老婆Jennifer在媒體曝光後，他雖然低調，但被問及另一半也願意侃侃而談，就像他IG上面寫的：「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福。」

#她的美只在我眼中，其他人不會懂！

他也曾表示看異性第一眼會看對方的屁股，標準是屁股要肥然後腿要粗，更開玩笑說過「臀圍尺寸無上限」，這也是為什麼他的另一半被媒體偷拍且品頭論足之後，他站出來挺身護Jennifer說：「她的美只在我眼中，其他人不會懂！」

#這個女生，也是別人家的寶貝，憑什麼要在那裡幫你洗衣服做牛做馬照顧你？

身為不少女生心目中的男神，他很常被問喜歡哪一類型的女生，他曾這麼回答：「現在喜歡居家型、有母性的感覺，以前愛玩不太會思考未來是什麼模樣，但當你遇到一個女孩，很會煮飯也會把家裡整理好，和以前的爛窩有點不一樣的時候，會發現這是一件讓你開心的事情。」

#我們每天都很愉快，就算沒過情人節也不覺得少了什麼

瘦子想要的另一半是能和他一起生活的人，穩交多年兩人相處也非常自在，即便沒過情人節也可以，因為每天都很愉快，情人節根本每天都過。

#我希望可以成為對方很好的朋友，我也希望她能成為這樣的角色。

最完美的關係是另一半也是對方最好的朋友，他曾說：結婚之後的朋友只會越來越少，當身邊兄弟都結婚有自己的家庭和小孩後，會變得越來越難約，所以若是兩人是彼此最好的朋友，那麼結婚也不怕無聊了。