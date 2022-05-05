fb ig video ETtoday search mobile

瘦子宣布結婚！曾大方護愛：她的美只在我眼中，其他人不會懂

>

▲▼瘦子金句。（圖／翻攝自瘦子IG）

▲瘦子無預警宣布婚訊。（圖／翻攝自IG/mjfceo，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

瘦子E.SO在今晚在IG無預警宣布結婚，甜曝牽手照讓粉絲們心碎一地，其實打從老婆Jennifer在媒體曝光後，他雖然低調，但被問及另一半也願意侃侃而談，就像他IG上面寫的：「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福。」

▲▼瘦子金句。（圖／翻攝自瘦子IG）

#她的美只在我眼中，其他人不會懂！

他也曾表示看異性第一眼會看對方的屁股，標準是屁股要肥然後腿要粗，更開玩笑說過「臀圍尺寸無上限」，這也是為什麼他的另一半被媒體偷拍且品頭論足之後，他站出來挺身護Jennifer說：「她的美只在我眼中，其他人不會懂！」

#這個女生，也是別人家的寶貝，憑什麼要在那裡幫你洗衣服做牛做馬照顧你？

身為不少女生心目中的男神，他很常被問喜歡哪一類型的女生，他曾這麼回答：「現在喜歡居家型、有母性的感覺，以前愛玩不太會思考未來是什麼模樣，但當你遇到一個女孩，很會煮飯也會把家裡整理好，和以前的爛窩有點不一樣的時候，會發現這是一件讓你開心的事情。」

#我們每天都很愉快，就算沒過情人節也不覺得少了什麼

瘦子想要的另一半是能和他一起生活的人，穩交多年兩人相處也非常自在，即便沒過情人節也可以，因為每天都很愉快，情人節根本每天都過。

#我希望可以成為對方很好的朋友，我也希望她能成為這樣的角色。

最完美的關係是另一半也是對方最好的朋友，他曾說：結婚之後的朋友只會越來越少，當身邊兄弟都結婚有自己的家庭和小孩後，會變得越來越難約，所以若是兩人是彼此最好的朋友，那麼結婚也不怕無聊了。

關鍵字：

瘦子, 金句, 感情觀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好 趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐 12星座5月運勢！第二波水逆到　獅子說多容易被炎上、天蠍不宜旅遊 真的不想再撞鞋了！4個「小白鞋」小眾品牌被讚爆，下雨天都能穿 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 韓網人氣色彩心理測驗，一張圖看出你「真實內心」 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面