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蔣友柏罕露面曝「不用社群」原因　「豹變」藝術畫作限期開展

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記者王則絲／台北報導

蔣家第四代蔣友柏近年四處舉辦個展並進行大量的藝術創作，這次參與「微風之夜」系列活動，於微風廣場2樓舉辦《Diamond In The Rough鑽記》特展，展出以動物、豹、山水手法與中西合併等概念組成的「豹隱，豹變」主題作品，為此蔣友柏特別接受訪問，從創作談到「不使用社群」的原因，原來是不想造成孩子的壓力。

▲蔣友柏特展 。（圖／品牌提供）

▲蔣友柏於微風廣場2樓舉辦《Diamond In The Rough鑽記》特展，期間限定至5／8。（圖／微風提供）

蔣友柏擅長描繪動物，尤其是眼神的部分特別靈動，這次在微風舉辦個展以「豹」作為主題，是他第一次把「山水」技法帶到動物裡，其中作畫時的不可控性增加了不少難度，不過成品相當驚艷。而為何選擇「豹」？蔣友柏坦言這兩年因為疫情的關係生活被打斷，令他感到急躁，但在《易經》中的一段話：「君子豹變，其文蔚也」點醒他，「我們應該像君子一樣，徐徐而行去度過。」

▲蔣友柏「君子豹變」特展。（圖／品牌提供）

▲蔣友柏特展。（圖／記者王則絲攝）

▲以動物結合山水，加上英文題字，形成中西合併的概念。（圖／微風提供、記者王則絲攝）

特展中可以發現每一幅畫上都有英文的題字，蔣友柏表示那代表創作時的心境，同時也呼應中西混合，雖然對蔣友柏來說，每次創作都必須有一個題目、一個觸發點，但是他強調：「不要想得那麼偉大，我覺得藝術是很誠實的，他就是從小地方來，可能是我跟我小孩子一個對話，可能是昨天遛狗時突然的領悟。」

▲蔣友柏「君子豹變」特展。（圖／品牌提供）

▲蔣友柏分享投入NFT創作的原委。（圖／品牌提供）

此「君子豹變」的主題，蔣友柏更首度將之運用在名為《Gentle Panther》的NFT項目，在豹頭輪廓的立體頭像上，覆蓋上他的藝術創作，訪問中他坦言：「我一開始非常排斥NFT，直到去年底，我一直在思考什麼叫做『當代藝術』？」所謂當代藝術可簡單說明為，運用現今的技術去展現從前無法呈現的事物，「那麼NFT就有可能是一個『當代藝術』的媒介。」因此蔣友柏於今年3月份發表了第一波NFT作品，他還透露，6月6日將會發布第二波NFT。

▲蔣友柏「君子豹變」特展。（圖／品牌提供）

▲蔣友柏「豹頭」NFT藝術作品。（圖／品牌提供）

蔣友柏除了一開始非常排斥NFT之外，其實一直以來也都沒有使用任何任群軟體，他透露很大部分原因是孩子都在玩FB和IG：「他們玩FB、玩IG，如果我去玩，他們怎麼玩， 他們一定會有各種不同小號。」不希望給他們壓力，並給孩子們更大的空間。不過在接觸NFT後，蔣友柏也驚訝發現：「竟然跟小孩子多了一層互動」，和孩子們交流想法讓他收穫更多。

▲蔣友柏特展 。（圖／品牌提供）

▲蔣友柏透露NFT讓他和孩子們多了一層互動。（圖／品牌提供）

關鍵字：

蔣友柏, 微風之夜, 藝術, , NFT

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