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皮膚科醫師教「屏障受損」養膚4秘訣！洗臉水溫也很重要

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▲▼ 皮膚科醫師教屏障受損養膚4秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教4招養膚秘訣，幫助屏障受損肌膚穩定、修復。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也曾有這樣的經驗，明明都用一樣的保養品，但肌膚狀態變得不穩定，容易乾癢、刺痛，甚至爆痘？很有可能是你的肌膚屏障受損了，使得肌膚變得敏感脆弱。知名皮膚科醫師廖苑利就針對屏障受損的肌膚，分享4招護理養膚秘訣，幫助肌膚修復、穩定，強健肌膚屏障。

1.溫和潔面

洗顏產品分成皂基類和非皂基類，皂基類較適合大量出油、沒有肌膚屏障受損的男生用，而皮膚敏感且出油量少的女生，建議選擇更加溫和的胺基酸潔面慕斯，並且可以早上用清水洗臉，晚上再用洗面產品潔面。

2.洗臉水溫要注意

建議要用涼水洗臉，但涼水不等同於冷水、冰水，而是接近體溫的無感水溫，大概約攝氏33度左右。

3.用適合的乳霜做好保濕

皮膚角質比較薄，且存在皮膚屏障受損等症狀的人，需要使用油脂含量較高的乳霜，幫助肌膚做好鎖水保濕。

廖醫師也分享簡單辨別乳霜含油量高低的小技巧，若乳霜顏色越白，表明所含油脂量越高；若是乳霜呈現較透明狀態，則說明含油量較少，含水量高。

4.高階養膚「以油養膚」

皮膚分泌出來的油脂所形成的保護層就是皮脂膜，皮脂膜能幫助肌膚鎖住水分，幫皮膚抵禦、不受外界有害因子侵害，而養皮膚就相當於保護好這層皮脂膜。

廖醫師提醒，如果使用足夠含油的乳霜對你來說還是無法改善肌膚問題，那就應該要使用油來養膚了，特別是含有與皮脂膜成分接近的好油脂。

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關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚屏障, 屏障受損, 敏感, 泛紅, 刺痛, 爆痘, 修護, 養膚, 護理, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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