亮・珠寶／梵克雅寶小花戒綻放紅綠新色　指間變出小花園

▲模特兒演繹梵克雅寶全新Frivole 8花戒指、祖母綠吊墜、手環及耳環。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌推行日常穿搭，熱門系列勢必推陳出新，持續吸引吸引新客目光。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）花卉造型珠寶Frivole系列再添7款新作，花蕊處的美鑽改為紅寶石或祖母綠，更添活潑氣息；丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）以層疊設計著稱的FUSION系列，則趕搭耳飾流行風潮，發表鏤空造型耳扣，賦予經典作摩登風貌。

▲梵克雅寶Frivole紅寶石吊墜（上）62,500元，手鍊58,000元。

綻放繽紛小花

梵克雅寶Frivole系列以鏡面拋光心形花瓣構成立體小花，小巧可愛，今年春天迎來新色彩，推出中央花蕊鑲嵌紅寶石的玫瑰金款式，以及點綴祖母綠的黃K金珠寶，兩種配色各有吊墜項鍊、耳環與手鍊可供選擇。

▲梵克雅寶Frivole祖母綠吊墜，68,000元。

最有趣的設計當屬繁花錦簇的Frivole戒指，梵克雅寶巧妙結合5朵捧著紅寶石花蕊的花朵與3朵中央鑲嵌祖母綠的小花，構成起伏有致的「小花園」，而玫瑰金與黃K金交錯排列，在光影投射下更顯迷人的層次感。

▲梵克雅寶全新Frivole 8花戒指，以玫瑰金與黃K金鑲嵌圓形切割紅寶石與祖母綠，352,000元。



疊搭出個人特色

喬治傑生1960年代發表由設計師妮娜古柏（Nina Koppel）創作的FUSION系列，藉由波浪形曲線的單只戒環，透過如拼圖般的組合，疊搭出專屬個人風格的珠寶，也呼應其名「融合」的概念而大受歡迎。今年新款以18K金、白金與玫瑰金為基底，為不規則區塊錯落鑲嵌美鑽打造戒指，無論是戴單圈、雙圈或構成寬版戒效果的三圈戒指，都是最佳的個人時尚表述。

▲藝術家Emma Rosenzweig佩戴喬治傑生FUSION系列耳扣（上）35,000元，耳環66,500元。



▲喬治傑生FUSION系列18K金鑲鑽三件式戒（左）195,000元起，18K白金鑲 鑽兩件式戒，130,000元起。



此外，FUSION系列首度推出新型調整式手鍊、鏤空線條手環，以及鏤空耳環、耳扣等款式，喬治傑生讓日常珠寶配搭有更多自由與可能性，即便是同一系列也有秀氣或中性風格之別，更添穿搭樂趣。

▲喬治傑生FUSION系列18K白金鑲鑽手鍊（左）66,500元，18K白金鏤空手環235,000元。

