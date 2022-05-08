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居家「跳繩燃脂」超有效　辣媽蔡詩芸堅持苦練，瘦回誘人少女腰

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實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝IG@dizzydizzo

夏天就快要到了，為了防疫安全，不少人開始減少去健身房運動的頻率，雖然可以降低感染風險，但安逸的生活過久了，難免會讓身材曲線在不知不覺中失守，想要維持傲人身材，除了跟著居家運動影片動起來，也可以學習最美辣媽蔡詩芸的跳繩燃脂法，想要告別腰間贅肉，就從現在跳起來吧！

▲跳繩燃脂。（圖／翻攝IG@dizzydizzo）

女星蔡詩芸2019年底生下女兒Katiya，雖然身材還是相當火辣，但卻表示還有許多進步的空間，並非常敬佩生產後努力恢復身材的媽媽們。為此，她也開始實行減脂計畫，堅持每天跳繩，不僅可以減少肌肉量流失，消耗的熱量以及燃脂率也遠遠超過慢跑帶來的效果，且家中無需放置跑步機，只需整理出一塊乾淨空間，就可以完成這項高效率的有氧運動。

▲跳繩燃脂。（圖／翻攝IG@dizzydizzo）

如果你也是跳繩新手，一定要記得以下幾點注意事項，才能以安全、健康的方式成功瘦身，包括運動前拉筋熱身，可以預防在運動的過程中抽筋，並穿上運動鞋來保護腳踝，並達到防震效果，並將跳繩長度調整至與腋下齊高。另外，最重要的就是換上運動內衣！無論胸部大小，在運動的過程中胸部都一定會晃動，為了保護胸部上細嫩的肌膚與乳房懸韌帶，一定要穿上運動內衣，才能完整包覆並支撐胸部，女生們在瘦身之餘，也別忘了做好全身防護。

事實上，每天跳躍兩分鐘，對於增強腳部肌肉及預防骨質疏鬆非常有效，且在跳繩過程中保持高度穩定，可以鎮定個人情緒。那麼，要怎麼開始進行跳繩燃脂運動呢？其實剛開始接觸這項運動的人，很難維持超過五分鐘，因此可以使用「間歇性跳繩法」慢慢增加運動量，試著讓肺部和體能習慣這項運動。

「間歇性跳繩法」可以一週為單位，循序漸進的適應。入門的第一個星期，可以100個跳繩＋30個開合跳、100個跳繩＋30個高抬腿、100個跳繩＋30個後踢腿為一組動作，每組中間休息1分鐘，並重複2-4遍。當身體漸漸適應這項運動強度後，每隔一週跳繩可再增加100下，而開合跳、抬腿等可增加10下。

後期適應跳繩運動後，可以依據自己的節奏加快跳繩時間和頻率，另外也要注意，避免飯前30分鐘及飯後1小時跳繩，以免影響消化，結束運動後，也別忘記拉筋，才不會長出蘿蔔腿唷！

▲跳繩燃脂。（圖／翻攝IG@dizzydizzo）

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關鍵字：

蔡詩芸, Dizzy, 居家運動, 高效燃脂, 跳繩減肥, 跳繩

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