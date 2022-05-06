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UNIQLO絕美「透膚衫」微辣女孩必敗！「精品級內衣」比去年更舒服

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與日本設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）合作的居家服內著系列，在去年夏季首登場時頗獲好評，被封為「最美內衣」、平價「精品級內衣」。今年雙方迎來第三度合作，不只將原先就強調舒適的內衣系列，改良得更加舒服輕盈，本季還推出一款絕美「透膚衫」，穿起來看似冷淡氣質卻藏有微辣心機，榮登必敗單品。

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」。（圖／品牌提供）

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2022春夏季度聯名將於5／13上市。（圖／品牌提供）

「Uniqlo and Mame Kurogouchi」2022春夏季度的聯名以「打破外衣與內衣的界線」為主題，讓極度舒適的內衣也能如同外衣一般時髦，另外本季以低彩度的暖色調為主，透過洗鍊色彩去烘托女性各種膚色的自然美。系列將於5／13上市，部分單品將於5月下旬上市。

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」。（圖／品牌提供）

▲Mame無鋼圈美型胸罩。（圖／品牌提供）

設計師將去年熱銷的無鋼圈內衣精心改良，更加提升舒適度與輕盈感，深V款式側邊加寬升級，讓大尺寸女孩穿起來也能有十足安全感；並首次採用羅紋材質，推出另一款短版小背心式的無鋼圈內衣，作為日常的內搭單品相當時髦又有美感。

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」。（圖／品牌提供）

▲Mame 透膚圓領上衣，有黑白兩色。（圖／品牌提供）

本次聯名全新推出一款「透膚衫」，透視的材質能窺見內衣的輪廓，散發飄飄仙氣的同時，又能展現微辣小心機，作為內搭穿在背心、襯衫裡頭，則是現在日本女生們最愛的穿搭方式之一，榮登必敗單品。搭配UNIQLO 的3D針織技法，這回也帶來了瀰漫法式慵懶氛圍的輕針織背心以及高腰包臀裙、長褲，透過貼身面料襯托身形線條，顯瘦的功能很優秀。

▲「Uniqlo and Mame Kurogouchi」。（圖／品牌提供）

▲Mame 3D織法羅紋針織衫、開衩設計裙。（圖／品牌提供）

即將上市的矚目快時尚聯名，還有先前預告的GU與人氣動畫《咒術迴戰》首度合作推出的聯名系列，看準劇場版電影帶來的巨量粉絲，這回聯名想必又將引發一陣熱潮，其中運用動畫中的「咒骸娃娃」為主題設計的居家服系列，Q度爆棚簡直太燒了。

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU首度聯名《咒術迴戰》，將於5月20日開賣。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, 最美內衣, 黑河內真衣子, Uniqlo and Mame Kurogouchi

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