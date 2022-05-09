「366天生日香氛」找到專屬味道！裝入代表色皮套　直升最想要的禮物

實習記者施至真／綜合報導

生日是屬於自己最獨特的日子，為了慶祝，不少人會購買賦有特別意義的禮物給自己和朋友，先前在網上掀起熱烈討論的「366誕生日香氛」，就是希望以獨特香氣，調製出專屬於自己的味道，現在就往下看看，究竟屬於你的獨特香氣是什麼味道吧？

▲366誕生日香氛。（圖／Pinkoi提供）



還記得小時候最期待收到的生日小熊嗎？現在除了小熊之外，還有生日香氛可以當成禮物送給朋友。日本品牌SWATi主打能夠為每個人調製出屬於自己的命定香氣，無論噴灑在口罩、衣物還是生活空間都可以，現在就用迷人香氣點綴你的質感生活吧。

SWATi這款「誕生日香氛」以12種精油，搭配草本果香、海洋花香、木質柑橘等31種不同香味，調製出366款不同的專屬香調，並搭配小巧簡約的玻璃噴瓶，並附贈神秘小紙條與日期貼紙，每一瓶都能帶來滿滿驚喜。像是1月4號生日的朋友，就以沈穩的迷迭香精油，搭配洋甘菊，調配出舒爽清香；而5月9日的壽星，就以玫瑰天竺葵為精油為基底，加入賦活東方香調調製；個性神秘奔放的天蠍座，則使用乳香與野菊精油搭配不同香調調和，味道可說是相當豐富。

另外，喜歡追求質感小物的朋友，也能為香氛購置專屬的皮革收藏套，除了汲取12月份的代表色之外，還有5款帶有可愛氛圍的珍珠色系皮革套可供選擇。再搭配獨創的珍珠泡澡球小禮盒，讓你從早到晚都能被療癒香氣圍繞，現在就加購一組「珍珠泡澡球」，一邊泡澡，一邊消除日積月累的疲勞吧。

如果你對誕生日香氛感興趣的話，想必也會喜歡來自美國Birthdate Candles的「366誕生日蠟燭」，可別以為這只是一款貼上不同日期貼紙的香氛蠟燭喔，它最獨特之處就在於，運用來自印度的占星術、數字、塔羅，來分析不同出生年月日的人特性，並針對其個性調製香味，每一款香味都代表著你。

366誕生日蠟燭的療癒香氣讓人愛不釋手，就連外瓶設計也不容小覷，使用環保材質打造，不僅質感滿分，同時也能為永續經營盡一份心力。另外，蠟燭背面除了註記氣味解說，也會一併附上星座區間、守護星座、數字以及人格優缺點等資訊提供參考，可以說是準確度極高的占卜方式，喜歡香氛的朋友，這兩款屬於自己的特殊香氛絕對必收！

▲瓶身使用環保材質製成，可重複利用。（圖／翻攝IG@birthdateco）

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