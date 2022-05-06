《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

文／Dappei

春天宜人的天氣是很適合好好穿搭一番的季節，也讓人想踏出戶外進行一場春日踏青，比起盛裝打扮，一身輕便又不失質感的造型外出更能增加放鬆的感覺。近期熱播韓劇《我們的藍調時光》中除了實力派主演群引起話題，更讓觀眾認識許多清新的新生代演員，其中在劇中飾演成績優異，乖巧外表下有著反叛內心的學霸「方英珠」的盧允瑞，私底下的她穿衣風格簡約大方，休閒中又能突顯氣質，十分適合想在春日以舒適造型出門走走的搭黨參考。

＃短版 Tee 輕便休閒

膚色偏白皙的女孩想在春日中展現好氣質，不妨像盧允瑞以白色短版T襯托出好氣色，且隨著挑選款式的版型、設計不同，白色短版T既能搭出街頭率性還能展現氣質的一面。盧允瑞以合身的白色短版T搭配丹寧直筒褲及紅色帆布鞋，透過合身版型讓身形線條更優美顯氣質，簡單搭配丹寧直筒褲，藍與白讓視覺上更清新，而略帶復古感的紅色帆布鞋則為整體造型增加亮點。若想透過白色短T呈現街頭感，也可像盧允瑞選擇寬鬆版型款式，且上面的圖案設計也讓視覺更加街頭，搭配同為淺色的米色寬鬆褲款、白色板鞋，一致的色系讓視覺更清新，中性造型使整體多了分帥氣。

＃薄長袖對抗日夜溫差

相信近期女孩們也對入夜後的溫差有感，而無論是在室內空調環境或避免因為夜晚涼空氣著涼，搭配薄長袖單品都很適合。春日想穿出休閒舒適，可像盧允瑞以薄長Tee或搭配開襟罩衫來完成造型；若你是較怕熱的體質，不妨像盧允瑞以橫條紋薄長Tee搭配西裝面料的闊腿長褲，上衣的黑白條紋使得整體簡約中帶有變化，而中高腰版型的褲款則讓腿部線條更為修長，且西裝面料與皮革包款都讓這套造型更顯質感。

＃西裝外套知性又率性

隨著Smart Casual風格日受歡迎，西裝外套不再是不易搭配的單品，尤其想讓日常休閒造型增添俐落與知性，西裝外套更是很好的選擇。盧允瑞的私服也將西裝外套搭出自我風格；像是這套穿搭中，在看似難以融入日常造型的黑色西裝外套內搭配帶有幾分復古的森林綠V領針織衫，風格強烈的針織衫則賦予黑色西裝外套展新活力，形成整體焦點，而淺刷色微寬鬆丹寧褲也呼應了上身的復古感，使整體造型復古卻不失新鮮。

Dappei 結語：

看完盧允瑞的私服造型，是否也感受到舒適也可以有許多變化呢？除了假期踏青適合著用，盧允瑞的搭配技巧也很適合女大生平時上學參考，不但簡單、舒適，透過搭配適合自己身形的單品，基本款單品也能穿出自信感。

文字編輯：Yei

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