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當Lisa走秀，超模們都緊張了！　超強台步與霸氣長腿根本專業級

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▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa為CELINE全球品牌大使。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa身為CELINE的全球品牌大使，擔負起代言重任，這回在最新曝光的廣告中不只是擺拍美照了事，只見Lisa竟是穿上新裝走起秀來了！影片中Lisa熟練的走台步，連續演繹兩套服裝，專業級的表現力絲毫不輸給秀場上的超模，獲得外媒讚賞，看到Lisa的走秀，超模們大概也緊張了一下吧？

CELINE釋出的最新廣告中，Lisa負責演繹兩套新造型，先是銀色的亮面短裙，接著換上黑色皮革騎士外套，同樣是以迷你裙以及軍靴收尾，搭配上貓眼窄框墨鏡，很有Lisa獨有的那股酷勁。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa走台步演繹新裝造型，架勢與氣場絲毫不輸給專業模特。（圖／截圖）

而這回Lisa的走秀廣告更是受到外媒的大大好評，讚賞她的走秀堪比專業人士。

身高167公分的Lisa對一般女孩們來說已十分高挑，並擁有絕佳的身形比例與極其纖細的體態，不過比起動輒180公分的模特兒，Lisa仍然少了一截身高，但是Lisa認真走起秀來一點也不輸給專業超模們，氣場傾瀉的台步既帥氣又性感，看起來著實已相當專業，連表情也很有架勢，想必超模們看到Lisa走秀也會被驚艷。

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