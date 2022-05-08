網曝9項「內向女生」好感清單　原來直球對決才是大絕招

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

無論學生還是上班族，身邊一定有人能夠吸引你的目光，假如你的個性活潑、外向，想必輕輕鬆鬆就能認識對方，雖然開朗的人很多，但內向害羞的也不少，Dcard一名女網友就以「怎麼知道內向的女生對你有好感」為題發文，並列出9項好感清單，現在就來看看你是否能成功追到那個女孩吧！

無論男女，個性內向的人多半對自己缺乏自信，因此在面對感情問題時，總是先往壞的方向思考，並且容易認為自己沒有機會，而退縮、否定自己，原PO除了列出9項好感清單，也向網友們精神喊話，希望他們在追求內向女生的同時，能夠給予她們多一點肯定及鼓勵，不僅能推進感情發展，也能增加女孩的自信心。以下清單請服用：

1. 認真回覆，不敷衍

內向的女生，若是對對方有好感，無論是當面聊天還是以訊息聊天，都會經過深思熟慮，才給予對方適當的回應。其實她們只是擔心，一時口快會得罪到對方，或是回應不是對方想聽的，因此才會拉長回覆的時間。

2. 雙眼笑咪咪

內向的女生個性非常直接，喜歡就是喜歡，因此不會刻意去掩飾自己的情緒，見到對方時，自然也就流露出眉開眼笑的表情囉。

3. 聲音高昂

仔細觀察會發現，有不少女生與心儀的另一半說話時，聲音總是和平常不太一樣，其實是聊天時情緒比較激動，興奮的情緒藏不住，說話的音調及音量自然而然就會越來越高。

4. 限動超級多

內向的女生並不知道該如何吸引對方注意，因此會以狂發貼文和限時動態的方式，來吸引對方注意。另外，對方除了會意識到她與平常不太一樣，也能順著動態內文，來開啟聊天話題，無論是不是內向的人，想要成功開啟話題，這招絕對超級管用。

5. 不說曖昧不明的話

內向的女生對於不確定的關係會有所保留，因此不會說出一些讓對方誤會，或是刻意撩對方的話語，若是想要確定她的心意，原PO建議可以直接直球對決，或是由你來開啟曖昧話題。

6. 答應約會就代表有機會

想知道自己究竟有沒有機會，其實只要鼓起勇氣約她出去，就知道囉！畢竟對內向的女生來說，要單獨和對方出門，不僅需要開啟話題，更需要勇氣。原PO也提到，如果對對方有好感，基本上會假裝猶豫一下再答應，因此，如果對方沒有馬上答應你的邀約，也不要因為心灰意冷，就放棄唷！

7. 網路直球，現實卻很害羞

個性內向的女生也有想要表達自己感情和想法的時候，但對她們來說，隔著螢幕聊這些話題，絕對比當面聊來得自在，想要在現實生活中把話題聊開，還是必須要下一點苦功才行呀。

8. 好感表現度低

網友也補充說明，內向的女生因為不擅長表達自己的情感，因此表達好感的最大限度大概就像是一般女生對待朋友一樣，讓人難以捉摸。

9. 在對方面前表現不會太高調

另外，在團體活動當中，內向的女生會假裝不認識對方，只在私底下偷偷觀察他的一舉一動，表現不會太高調。

以上就是網友們提供的「內向女孩追求密技」，雖然提供多項好感清單，但因應每個人的個性以及相處模式不同，也無法完全比照，只能以觀察並嘗試的心態，來看待網友們的絕招囉。

►甜蜜驚喜變驚嚇「男友怒摔蛋糕」 全網直呼：打擾計畫真的很煩



►瘦子宣布結婚！曾大方護愛：她的美只在我眼中，其他人不會懂