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手腕轉一轉BABY-G自動亮燈　戶外時尚錶青春無敵

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▲▼ BABY-G,Seiko 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGA-310繽紛色彩系列，單只腕錶3,900元起。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日疫情升溫，難免阻礙出遊興致，但卡西歐（CASIO）旗下女錶BABY-G持續帶來熱情與活力，以戶外時尚為主題，推出珊瑚粉、珍珠米白、天青藍、海軍藍與百搭黑、白等6種配色的BGA-310系列腕錶，擁有圓潤可愛的外型，搭配樹脂錶帶或回收寶特瓶製成環保材料的帆布錶帶，洋溢青春氣息，且錶帶與錶耳彎曲幅度特別加大，從事戶外活動時佩戴起來更靈活舒適。

▲▼ BABY-G,Seiko 。（圖／公關照）

▲BABY-G以戶外為主題打造BGA-310系列腕錶。

BABY-G BGA-310系列不僅亮眼色調吸睛，實用功能更加分，採用夜光塗料標示的大型指針和立體時刻標記，日與夜都能清楚顯示時間資訊，側面和正面加大按鈕便於操作各項功能，配備雙LED燈照明可照亮面盤與LCD顯示螢幕，只需開啟手錶內建功能設定，傾斜手腕左右轉動即可啟動自動照明功能，相當貼心，整只錶防水100米，內外兼具。

▲▼ BABY-G,Seiko 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGA-310簡約黑白系列，BGA-310C-1A腕錶（左）4,200元起，BGA-310-7A2腕錶3,900元起。

黑與白是經典不敗之選，Seiko旗下女錶品牌Lukia近日發表鈦金屬打造的大尺寸酒桶錶殼腕錶，展現洗鍊風格，當中SSQW057J及SSQW059J錶款，分別搭配放射紋裝飾的銀白面盤及深灰色面盤，另一款台灣限量60只的SSQW061J腕錶，則於白色面盤上點綴8顆美鑽時標，均搭載環保太陽能石英機芯，充滿電時可保持約6個月電力，並具備電波修正功能。

▲▼ BABY-G,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Lukia推出鈦金屬大尺寸酒桶狀錶款，SSQW059J 腕錶（左）26,500元，SSQW061J 腕錶36,000元。

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關鍵字：

BABY-G, Casio, Seiko, LUKIA

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