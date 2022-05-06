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羅志祥3600萬滿鑽「錶王」上手　霸氣原價買內行人才知的隱藏版

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▲▼ 羅志祥 PP 。（圖／公關照）

▲羅志祥戴著PP隱藏版的編號5990/1400G-001旅行家計時鑽錶。（圖／翻攝羅志祥臉書）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）走出低潮，日前公布「7月，我們小巨蛋見，COMING SOON」，宣布喜訊前先在IG與臉書預告，發出戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）霸氣鑽錶的照片，讓眼尖錶迷驚呼此款鑽錶至少要價4000萬元，他豪氣回覆「我買原價」，足見他購買名錶毫不手軟，加上他過往曬出的勞力士（Rolex）、RICHARD MILLE等名錶，總值飆破億元。

▲▼ 羅志祥 PP 。（圖／公關照）

▲PP鑲嵌45.29克拉美鑽的編號5990/1400G-001旅行家計時腕錶，約3600萬元起。

首次在羅志祥腕上曝光的PP編號5990/1400G-001旅行家計時鑽錶，是品牌目錄上不會出現的隱藏版錶款，必須要夠了解品牌、與A級經銷商錶店夠熟，才會知道的神祕錶款，他的名錶收藏實力可見一斑，PP未公開此錶定價，但根據外國精品網站顯示至少3600萬元台幣起跳。

▲▼ 羅志祥 PP 。（圖／公關照）

▲羅志祥曾戴RICHARD MILLE已停產的RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，當時定價約21,000,000元。（圖／翻攝showlo IG）

閃亮亮的PP編號5990/1400G-001旅行家計時鑽錶，出自熱門的Nautilus金鷹系列，具當地與原居地的雙時區顯示、視窗式當地與原居地的日夜顯示、與當地時間同步的指針式日期、飛返計時碼錶功能，更驚人的是從錶框到錶帶均鑲滿梯鑽與公主型切割鑽石，共鑲有598顆總重約45.29克拉的美鑽，華麗至極，也讓人憶起他曾戴過的耀眼鑽錶RICHARD MILLE RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，當時定價約2100萬元，目前已停產。

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關鍵字：

羅志祥, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, RICHARD MILLE

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