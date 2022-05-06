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大S婚後美回20歲少女！超嚴苛的美白秘訣、減重菜單全公開

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▲▼大S美回20歲少女！逆生長秘訣全公開 。（圖／翻攝自大S IG）

▲網友紛紛敲碗大S回春術。（圖／翻攝自IG/hsushiyuan，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大S和具俊曄閃婚後，始終低調沒公開露面，而昨晚她的IG限動Po上了和朋友的合照，狀態果然是美到天花板，她幾乎素顏的白皙肌膚加上瓜子臉，根本是美回少女模樣，連身旁友人都說：你到底要多逼人，根本就是倒著長。

45歲大S能維持如此好的狀態，除了好心情加持，得歸功於她對美的堅持，她在《美容大王》就曾分享她的美白飲食，就是維他命C、杏仁、薏仁和豆漿，防曬方面更是寧可熱死，也絕不要曬黑，她曾分享有了小孩之後，沒辦法像以前一直補防曬，所以外出一定會穿上長袖衣服，搭上墨鏡和帽子，再加上遮陽帽全方位防護。

另外她很重視睡眠，她通常晚上9點就要睡覺，熬夜會讓眼周老得快，她更會把眼霜當作乳霜擦滿臉，維持緊緻狀態，每天養成梳頭的習慣來按摩頭皮，年紀越大，頭皮更需要悉心去護理。

女生想維持好的狀態，記得要隨時抬頭挺胸，把屁股向內夾緊時，腰部兩側也會跟著用力，把肩膀完全打開，別聳肩，下巴也記得微微抬起，長時間堅持這個姿勢，小腹也比較不會長肉。

她也曾公開過減重菜單，一天飲時只吃早午餐，減重撞牆期甚至還會再減半，早餐是半瓶無糖優酪乳和1/4顆火龍果，午餐則是燙青菜加上2片肉，如此嚴格的吃法，可見她對美的標準有多高。
 

關鍵字：

大S, 保養, 具俊曄

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