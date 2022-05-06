fb ig video ETtoday search mobile

《怪獸與鄧不利多的秘密》3啟示：直覺告訴你會失敗，也請繼續相信希望

>

文／女子學

期盼已久，由英國暢銷作家JK羅琳創造的魔法世界，其第11部電影《怪獸與鄧不利多的秘密》，終於在2022年4月正式上映，邀請影迷朋友們，再次進戲院感受魔法的震撼與驚喜；同時，本部作品為《怪獸系列電影》的三部曲，有了前兩部的著墨，大眾對人物角色和故事情節已有一定程度的熟悉，將繼續以奇獸飼育學家紐特·斯卡曼德（艾迪·瑞德曼　飾）和各類「奇獸」為核心，探索闇黑怨靈魁登斯（伊薩·米勒飾）的身世，以及阿不思．鄧不利多（裘·德洛飾）和葛林戴華德（邁茲·米克森飾）之間的神祕關係。

電影的奇幻特效與強大世界觀固然為一大看點，但角色的刻劃、彼此間的關係描繪，透過導演大衛葉慈的細膩設定，將每個眼神、動作、橋段、事件等深入表現，誘發觀影者的想像空間，藉以傳遞一些言語無法表達的情緒體會，也是值得我們省思與帶動內在感受的波動。

被枷鎖困住的，不只外在束縛，還有一顆不願放棄的心

▲《怪獸與鄧不利多的秘密》。（圖／翻攝《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

▲飾演阿不思．鄧不利多的裘．德洛，將角色表現得十分傳神。（圖／《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照，下同）

在二部曲《怪獸與葛林戴華德的罪刑》的結尾，釋出鄧不利多與葛林戴華德間存在著「血盟」之約，意指無論現階段兩人共識為何，都不能互相傷害，而後隨葛林戴華德追崇黑魔法，一心想挑起麻瓜和巫師間的戰爭，導致兩人漸行漸遠，「血盟」反而成為阻礙的枷鎖。

雖然故事並未將兩人過去的故事做成回憶錄，但透過鄧不利多每次的自白和闡述，皆能看出他曾把葛林戴華德放在摯愛的位置，可謂是非常深、非常重的，當他向眾人展現「血盟」的力量、被鍊條緊緊制約時，何嘗不知道這般痛苦的始作俑者，是來自一段血氣方剛的愛戀呢？兩人是善惡兩面的代表，正所謂異性相吸，使他們願意使用枷鎖綑綁彼此，也許被困住的不只是表象的制約，還有那顆仍然為對方燃燒的心意。

即使直覺告訴你會失敗，也請繼續相信希望

▲怪獸與鄧不利多的秘密。（圖／翻攝《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

▲超強卡司讓魔法世界的呈現更精采。

為了擊潰葛林戴華德強大的核心團隊，鄧不利多找來了包含紐特在內的6人小組，期待透過每個人不同的性格與魔力，從各種角度試探敵軍的弱點；然而，全盤的計畫和過程，卻沒有一位夥伴得知確切的走向，只知道「沒有計畫就是最好的計畫」，讓眾人對成功並未抱持著太大的信心。

不過，鄧不利多也說：「就算直覺告訴我們成功機率不太，但也請大家勇於相信。」在面對未知事物時，沒有人能預知發展和最終的結果，即使看起來滿目瘡痍、漏洞百出，但也別忘記心裡那道熱情的光芒，或許只要持續保持正向、做對的決定，事情便會慢慢有跡可循，往理想的目標前進。

你的以為，並不是真的以為

▲怪獸與鄧不利多的秘密。（圖／翻攝《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

▲善與惡，在不同的觀點裡就有不同的解讀。

電影的一開始，紐特至中國桂林協助奇獸「麒麟」生產寶寶，傳說牠們能分辨是非善惡，自古以來是判定君王適任度的決定者；因應葛林戴華德爪牙已滲透國際巫師聯合會，使他不僅被赦免所有刑事重罪，更成為魔法界最高領袖的候選人，而原本應受紐特照料的麒麟寶寶被強行擄走，為了就是成為葛林戴華德於選戰中的優勢。

▲怪獸與鄧不利多的秘密。（圖／翻攝《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

▲紐特於德國魔法監獄營救哥哥西瑟的橋段，可說是電影中最有趣可愛的場景。

當受葛林戴華德控制的麒麟向他卑躬屈膝時，紐特一行人旋即揭發真相，讓另一隻雙胞胎麒麟寶寶從皮箱中出來，並走向真正適合的候選人前鞠躬，翻轉了邪惡的結局。最初，所有局勢受到操控，眾人多半選擇相信眼前的事物，即便內心有疑問，依然不敢牴觸現實，直至紐特和麒麟的現身，才驚呼「以假亂真」的嘆息；許多時候，有些狀態並非表面所見的那麼簡單，真相亦不是只有一種，提醒著我們應有著寬闊的心胸，應對周遭的紛擾。

隨著葛林戴華德的撤退，鄧不利多順利解開「血盟」，在與摯愛牴觸的過程中，間接得到自我救贖，拾起正確信念邁步向前；另一方面，身為鄧不利多家族後代的魁登斯，也因為父親阿波佛．鄧不利多一句：「Always」，放下了怨恨的執念，讓真正的家人陪他度過人生最後的日子。《怪獸與鄧不利多的秘密》不只有著華麗、頂尖的魔法對決場景、教人拍案叫絕的情節，在角色關係和情感糾葛中的表現，亦是一大看點，帶領我們進入細緻的省思。

延伸閱讀：

《丹麥女孩》：以活出真實自我的勇氣，紀錄跨性別者的不凡經歷

飽受壓抑、背負社會期待的包袱消失了嗎？3 部詮釋女性主義的時代電影，點出女權渴望的萌芽與希望

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

英國電影, 電影, JK 羅琳, 影評, 怪獸與鄧不利多的秘密, 熱門文章, 女子愛分享, 影視娛樂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光 偏執、冷漠？網瘋傳「社交負面人格測試」！一張圖剖析你的黑暗面組成 伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用 緋紅女巫「深V到肚臍」飽滿胸型炸出　奇異博士近期最帥造型曝光 第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚 瘦子宣布結婚！曾大方護愛：她的美只在我眼中，其他人不會懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面