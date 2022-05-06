《怪獸與鄧不利多的秘密》3啟示：直覺告訴你會失敗，也請繼續相信希望

文／女子學

期盼已久，由英國暢銷作家JK羅琳創造的魔法世界，其第11部電影《怪獸與鄧不利多的秘密》，終於在2022年4月正式上映，邀請影迷朋友們，再次進戲院感受魔法的震撼與驚喜；同時，本部作品為《怪獸系列電影》的三部曲，有了前兩部的著墨，大眾對人物角色和故事情節已有一定程度的熟悉，將繼續以奇獸飼育學家紐特·斯卡曼德（艾迪·瑞德曼 飾）和各類「奇獸」為核心，探索闇黑怨靈魁登斯（伊薩·米勒飾）的身世，以及阿不思．鄧不利多（裘·德洛飾）和葛林戴華德（邁茲·米克森飾）之間的神祕關係。

電影的奇幻特效與強大世界觀固然為一大看點，但角色的刻劃、彼此間的關係描繪，透過導演大衛葉慈的細膩設定，將每個眼神、動作、橋段、事件等深入表現，誘發觀影者的想像空間，藉以傳遞一些言語無法表達的情緒體會，也是值得我們省思與帶動內在感受的波動。

被枷鎖困住的，不只外在束縛，還有一顆不願放棄的心

▲飾演阿不思．鄧不利多的裘．德洛，將角色表現得十分傳神。（圖／《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照，下同）

在二部曲《怪獸與葛林戴華德的罪刑》的結尾，釋出鄧不利多與葛林戴華德間存在著「血盟」之約，意指無論現階段兩人共識為何，都不能互相傷害，而後隨葛林戴華德追崇黑魔法，一心想挑起麻瓜和巫師間的戰爭，導致兩人漸行漸遠，「血盟」反而成為阻礙的枷鎖。

雖然故事並未將兩人過去的故事做成回憶錄，但透過鄧不利多每次的自白和闡述，皆能看出他曾把葛林戴華德放在摯愛的位置，可謂是非常深、非常重的，當他向眾人展現「血盟」的力量、被鍊條緊緊制約時，何嘗不知道這般痛苦的始作俑者，是來自一段血氣方剛的愛戀呢？兩人是善惡兩面的代表，正所謂異性相吸，使他們願意使用枷鎖綑綁彼此，也許被困住的不只是表象的制約，還有那顆仍然為對方燃燒的心意。

即使直覺告訴你會失敗，也請繼續相信希望

▲超強卡司讓魔法世界的呈現更精采。

為了擊潰葛林戴華德強大的核心團隊，鄧不利多找來了包含紐特在內的6人小組，期待透過每個人不同的性格與魔力，從各種角度試探敵軍的弱點；然而，全盤的計畫和過程，卻沒有一位夥伴得知確切的走向，只知道「沒有計畫就是最好的計畫」，讓眾人對成功並未抱持著太大的信心。

不過，鄧不利多也說：「就算直覺告訴我們成功機率不太，但也請大家勇於相信。」在面對未知事物時，沒有人能預知發展和最終的結果，即使看起來滿目瘡痍、漏洞百出，但也別忘記心裡那道熱情的光芒，或許只要持續保持正向、做對的決定，事情便會慢慢有跡可循，往理想的目標前進。

你的以為，並不是真的以為

▲善與惡，在不同的觀點裡就有不同的解讀。

電影的一開始，紐特至中國桂林協助奇獸「麒麟」生產寶寶，傳說牠們能分辨是非善惡，自古以來是判定君王適任度的決定者；因應葛林戴華德爪牙已滲透國際巫師聯合會，使他不僅被赦免所有刑事重罪，更成為魔法界最高領袖的候選人，而原本應受紐特照料的麒麟寶寶被強行擄走，為了就是成為葛林戴華德於選戰中的優勢。

▲紐特於德國魔法監獄營救哥哥西瑟的橋段，可說是電影中最有趣可愛的場景。

當受葛林戴華德控制的麒麟向他卑躬屈膝時，紐特一行人旋即揭發真相，讓另一隻雙胞胎麒麟寶寶從皮箱中出來，並走向真正適合的候選人前鞠躬，翻轉了邪惡的結局。最初，所有局勢受到操控，眾人多半選擇相信眼前的事物，即便內心有疑問，依然不敢牴觸現實，直至紐特和麒麟的現身，才驚呼「以假亂真」的嘆息；許多時候，有些狀態並非表面所見的那麼簡單，真相亦不是只有一種，提醒著我們應有著寬闊的心胸，應對周遭的紛擾。

隨著葛林戴華德的撤退，鄧不利多順利解開「血盟」，在與摯愛牴觸的過程中，間接得到自我救贖，拾起正確信念邁步向前；另一方面，身為鄧不利多家族後代的魁登斯，也因為父親阿波佛．鄧不利多一句：「Always」，放下了怨恨的執念，讓真正的家人陪他度過人生最後的日子。《怪獸與鄧不利多的秘密》不只有著華麗、頂尖的魔法對決場景、教人拍案叫絕的情節，在角色關係和情感糾葛中的表現，亦是一大看點，帶領我們進入細緻的省思。

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