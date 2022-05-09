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《櫻桃魔法》藏暖心鼓勵：必須喜歡做出那個選擇的自己

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文／女子學

2020年末，一部改編自豐田悠漫畫的日本深夜劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（以下簡稱《櫻桃魔法》），在看似奇葩的劇名下，藏著溫暖人心的內容，成為深夜奇蹟而爆紅更是始料未及。之後電影公司Asmik Ace 提議將劇版剪輯成精華版做為電影上映，但導演風間太樹認為這樣的方式是遠遠無法回應粉絲們的心意，不如認真地拍出劇版後續，電影版也就此誕生了。

相較劇版，電影版《櫻桃魔法》雖延續了「人們都是良善且溫柔」的世界觀，也增添了許多貼近現實世界的情節，但也許是想談論的議題太多，反倒少了劇版那留有餘韻的「細膩感」，放入較多引人反思的「真實感」；加上電影有時間限制，鋪陳稍嫌不足，觀看起來顯得拖沓了些，即便有些人會感到失望，卻也足以撫慰「櫻桃家」那顆躁動許久的心。

就算沒有魔法也能傳達給對方，自己的心意要自己說出來。

▲《櫻桃魔法》。（圖／翻攝《櫻桃魔法》劇照）

▲（圖／《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照，下同）

當安達（赤楚衛二飾）在收到外派提議時，內心躍躍欲試，但深知黑澤（町田啟太飾）一定會無條件的支持自己，在不願破壞黑澤之前所勾畫出的美好藍圖的顧慮下，而陷入兩難。之後在浦部前輩（鈴之助飾）那得知此消息的黑澤果然如安達所想，表明是支持他的，但仍感到不安的安達，心中不斷地想確認黑澤是真的支持他嗎？遲疑之際，緩緩地伸出手想去聽取黑澤的真正心聲，不料一個轉身，「你……不信任我嗎？」黑澤受傷的眼神盡顯。

不管是安達想透過魔法聽取真正心聲，還是安達與黑澤在line上的言不由衷，在在都傳達出，人與人之間固然需要互相尊重，但有時候太過於在乎對方的感受，反而會讓事情發展成不太好的局面。直白地說出各自的想法，讓對方明白的瞭解彼此的真實感受，才是最重要的。

人生是一連串的選擇，只要是抱持著決心所做出的選擇都是很尊貴的。

▲《櫻桃魔法》。（圖／翻攝《櫻桃魔法》劇照）

安達爸在與黑澤下將棋時所講出的這句話，正好呼應了劇版藤崎（佐藤玲飾）的心聲：「不管做了什麼選擇，你都必須喜歡做出那個選擇的自己。」也許我們會對每個選擇會感到迷惑和遲疑，但不管做出選擇後的結果是好是壞，只要是自己思考過的決定，我們都必須接受，畢竟人生就是不斷從錯誤中學習，如同黑澤爸所講的：「你們的人生屬於你們自己。」

只要是用自己能接受的生活方式，那一定就是幸福吧！

▲《櫻桃魔法》。（圖／翻攝《櫻桃魔法》劇照）

相對於在安達家的平和過關，黑澤家則是再三延後彼此會面的時間。在這種情況下，黑澤焦躁地講出再這樣下去，最壞的結果就是斷絕關係。此時，安達說出「你所珍惜的人，我也想珍惜，不要一個人承擔痛苦，我們要一起變得幸福！」「再不然，就用我們能接受的方式去生活。」編輯很喜歡這裡的台詞，隱晦地帶出安達有把藤崎對幸福的定義聽進去的安排。從劇版到電影版，雖然藤崎的戲份雖然不多，但說出的台詞總是讓人感到暖意。

你脆弱的時候，我就會堅強，同樣地當我失意時，希望你也能接住我。

▲《櫻桃魔法》。（圖／翻攝《櫻桃魔法》劇照）

這段對話出現在七年前黑澤對安達心動的地方，當時安達撫慰了深受打擊的黑澤，現在又再次地用暖心的話接住了他，這個小巧思讓人感莫名感動。人會因為愛而脆弱，也會因為愛而堅強，電影中安達的成長與黑澤的示弱更是形成了強列的對比。

在安達調職後，黑澤的完美開始有了裂痕，在鏡子前將定情鋼筆放入口袋時的隱忍神情、上司說安達支援新店很順利時的落寞眼神，而情緒張力最大的場景是在黑澤承認安達沒找他商量調職時，他很傷心，更在說出「你離開我，我很寂寞」後，流下淚來，這不禁讓人想起劇版安達向黑澤承認自己有魔法，覺得這樣聽別人的心聲很卑鄙時所流下的淚。

另一方面，原本膽小、只想過著平凡日子的安達，則是不斷地提升自己，想趕快與黑澤比肩，為的就是像他對黑澤所說的「只要讓人覺得我們是相配的，就算有一天我們的事情被知道了，也不用怕。」

▲《櫻桃魔法》。（圖／翻攝《櫻桃魔法》劇照）

雖然安達和黑澤對彼此坦誠心聲，也看到幸福的開端，但就像電影中安達一再提到的，真實世界不像童話世界自此就是快樂結局，正如電影主題〈心音〉那句「即使是蜿蜒難行的道路，讓我們兩顆心選擇一樣的未來吧！」就算還有很多的難處要去克服，也要勇敢走向屬於我們的未來。

電影的最後一幕，安達和黑澤嚴肅地牽著手走向人群，有的人還是會側目，有的人就稀鬆平常地走過，但走這段路就像在說，「每個人只要接納自己，就能勇敢前行。」如同阿妹在演唱會說的，希望有一天不再有「同志」一詞，兩個相愛的人不應該被性別束縛住，不能只是單純的說，就是兩個相愛的人嗎？

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

町田啟太, 魔法師, 赤楚衛二, 心音, 愛情, 日劇, 櫻桃魔法, 女子愛分享, 影視娛樂

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