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離職後究竟該不該繼續聯絡？其實保持平常心看待就好

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文／女子學　圖／翻攝免費圖庫xFrame、Pexels

離職後要和前同事們保持聯繫嗎？人與人之的界線究竟在哪，是一生中都無法掌握確切準則的課題。但這題要探討的，應當撇除前同事來討論，而是著重於是否想和這群人繼續保有聯絡而論。出社會後，出、入職就是稀鬆平常的事，像喝水一樣每天會發生，是否需要和前同事保持聯絡，其實是根據自己的實際情況，和自己的想法來決定，沒有什麼標準答案，單看你們之間是否有緣，是否有希望持續聯繫的理由。

當好同事變好朋友，會因為離職就不和朋友連絡嗎？

▲離職後該不該和前同事保持聯絡。（圖／翻攝Pexels）

身處職場，若擁有相處得來、價值觀相投的好同事，共事久了彼此也會變朋友，私下可能也會有公事外的相約或交集。

當對方已經和你成為朋友，還會因為離職而糾結該不該和朋友連絡嗎？一般來說不會。進入社會以後，因為利益等種種現實考量，結交朋友本來就並非容易事，因此若有類似機會，還是可以維持既有關係。

釐清這份交情是為了建立利益人脈，還是真的有感情

▲離職後該不該和前同事保持聯絡。（圖／翻攝Pexels）

在工作中，為了追求最小機會成本，運用個人所能發揮最大功效，團隊勢必要不斷共事溝通，步入社會後，職場同事成為生活交際圈不可缺少的部分，每周五天，每天有至少八個小時甚至更久，以及兩個用餐時間，都和同事聚在同個場合。身處在共同空間，無論是工作交流或閒聊，彼此的交集都在增加。

撇開過程中可能真的培養出的真摯情感不說，有時在職場中的交好，或許只是因為工作需要，為達環境和業務上的交流。因此若明知如此，離職後是否還連絡或許就看緣分，或許是為了工作中的利益需求、或許是為培養人脈，這兩樣除非界線掌握得當，否則還是容易尷尬。

許多人都會有類似的體會：離職像離開，久了就不再連絡。或許認清有些事強求不來，明白離開前的各種飯局或相揪，不是為了對未來持續保有聯絡的承諾，而是對過去共事一場的感謝。

延伸閱讀：

職場上別吝嗇於幫助同事！但謹記要建立好心中那把「度」，勿讓情份變本份！

同事間的「曖昧學」：職場上的「分享」要適可而止，關係愈好愈要保持舒適距離

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

聯絡, 離職, 同事, 朋友, 職場女力, 女子愛努力

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