營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

▲營養師分享能幫助調理經期的飲食4重點。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

大多數女生的月經每個月都會來報到一次，一旦「大姨媽」晚來或是沒來，有些人就會開始有些驚慌，是懷孕了嗎？或是身體出什麼狀況？知名營養師高敏敏就分享，除了懷孕外，還有其他7個原因會使生理期晚來。此外，她也建議平時可多攝取能幫助調理經期的4種食物，補充所需營養，穩定荷爾蒙分泌。

高敏敏指出，除了懷孕，以下7個原因也都會導致生理期晚來。

＃心裡壓抑、壓力大



緊張期續、壓力都會影響女性荷爾蒙及排卵紊亂。

＃錯誤減肥



過度節食、減肥藥都可能影響荷爾蒙分泌。

＃藥物影響



避孕藥或某些藥物，像是消炎藥或抗生素，會間接影響激素調節。

＃多囊性卵巢症候群



多囊性卵巢症候群除了月經會不規則，還可能會有肥胖、青春痘、多毛、潛在不孕等問題。

＃吸菸/二手菸、熬夜作息差



吸菸、二手菸或經常熬夜，生活作息不好，容易使內分泌失調、問題。

＃體重過胖或過瘦



體重過重或是過輕都會影響女性荷爾蒙分泌。

＃哺餵母乳



哺乳時期，雌激素的分泌會受到抑制。

了解會影響生理期晚來的原因後，針對調理經期，高敏敏建議可以多吃以下4類食物。

＃維他命C



維他命C幫助抗壓，使月經穩定，像是芭樂、奇異果、柑橘類和櫻桃等都很推薦。

＃維他命E



維他命E可抗氧化，穩定荷爾蒙，可多吃堅果類、芝麻、菠菜等食物來攝取。

＃omega-3油脂



omega-3油脂能幫助改善身體發炎，推薦可多吃鮭魚、花椰菜、豆類、乳製品、核桃等食物，幫助補充。

＃礦物質鈣／鎂



可幫助放鬆心情、舒緩壓力，像是乳製品、豆腐、毛豆、堅果等食物都很推薦。

高敏敏最後也提醒，如果生理期常晚來、沒來或不規律，除了平時可多吃以上4種食物，也建議要去找醫師尋求專業診斷與協助。

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