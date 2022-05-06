秀智低胸禮服化身「性感黑天鵝」正翻　換裝粉裙卻失算「顯老」

記者王則絲／台北報導

南韓第58屆百想藝術大賞於6日晚間盛大登場，本屆主持人如過往由裴秀智、朴寶劍、申東燁擔任，三人同以黑色裝扮亮相製造團體感。秀智以一襲黑色緞面的低胸禮服登場，盤髮、紅唇的造型，被讚是「性感黑天鵝」；接著下半場秀智迅速換裝，穿上粉色的平肩禮服十分端莊典雅，只不過肩上點綴的亮片花朵，卻意外顯得老氣。

秀智連續主持百想藝術大賞多年，人氣始終不曾下滑，事實上秀智近期還很有話題，日前出演客串歌手PSY的新歌《Celeb》擔任MV女主角，MV中狂換了13套造型甚至比主角PSY還吸睛，幽默搞笑的一面獲粉絲大大捧場。

▲秀智主持第58屆百想藝術大賞造型。（圖／翻攝自IG@management_soop）



本屆百想藝術大賞典禮上，秀智展現一貫的紅毯實力，選穿LEAH DA GLORIA的黑色緞面禮服登場，深V的低胸設計捧出胸前陰影，秀智盤起頭髮並擦上紅唇妝容來搭配，更襯托白皙肌膚與肩頸線條，雖然素雅低調卻仍然相當華麗搶眼，網友們一致讚：「秀智美貌在線」、「會發光」、「宛如黑天鵝一般高貴、優雅」、「太漂亮了，秀智的人生沒有煩惱吧⋯⋯」

不過秀智接著換了另一套造型，改穿著Safiyaa的淡粉色平肩禮服站上舞台，同時也瞬間換了一套妝髮，不只將長髮放下，妝容也改走玫瑰色系，整個人氣質噴發，讓秀智的笑容看起來更甜了，但是這套服裝肩上與背後點綴的亮片花朵，卻是不免顯得有些老氣，反而成為了一個美中不足的小敗筆。