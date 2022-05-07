Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

文／Dappei
每當提及Dara ，大家第一時間想到的，無非就是前南韓大熱女子天團2NE1成員之一。除了精通唱歌、跳舞，你知道 Dara私下還是大家公認的潮流女帝嗎？不但家中擺滿超多夢幻潮物，最驚人的就是那面夢幻鞋牆，一字排開全是你、我搶不到的限量猛鞋。其實 Dara 不僅馭鞋能力高超，就連搭配技巧都值得女孩筆記。這回就跟著搭編一探 Dara 究竟都怎麼把 Man 味十足的球鞋穿出自己的味道吧！
▲Dara馭鞋能力高超。（圖／翻攝自IG@daraxxi，下同）
# 增加反差感凸顯女人味
由於市面上許多球鞋設計都較為陽剛，因此Dara也會適時穿上少女味的服裝來製造反差感！誰說球鞋只能拿來配運動風單品，其實搭配連身長裙或白襯衫也會有擦出意想不到的效果，不但弱化上半身的正式感，還自帶活潑俏皮的氛圍，令人眼睛一亮！
#同色系搭配絕不踩雷
同色系穿搭對懶癌發作的女生來說再適合不過，不但看上去乾淨利落，還不用擔心會搭不好！但同色系穿搭可不是完全不使用其他色調，適時利用重點色就能為造型畫龍點睛，像Dara便會以亮色的球鞋做小面積的點綴，整體層次感立刻升級。
#一件牛仔褲打天下
牛仔褲作為一年四季都百搭的單品，自然也是Dara搭球鞋必備！雖說牛仔褲不論怎麼搭都不用擔心失手，但在「版型」的挑選上還是有不少眉角需注意。像Dara這樣個子嬌小的女孩，建議選擇中高腰的款式來凸顯腿長，且褲款也不宜過寬鬆，否則容易給人五五身的錯覺。
Dappei 結語：
如今氣質小姊姊已經不佔有絕對優勢，像Dara這樣可鹽可甜的酷帥妹子才是真吸睛！既然花大錢買一雙球鞋，自然要懂得凸顯其價值，還不趕緊把Dara的球鞋穿搭學起來，回頭率立刻Up！
文字編輯：Lisa
Dappei