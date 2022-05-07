Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

▲Dara馭鞋能力高超。（圖／翻攝自IG@daraxxi，下同）

# 增加反差感凸顯女人味

由於市面上許多球鞋設計都較為陽剛，因此Dara也會適時穿上少女味的服裝來製造反差感！誰說球鞋只能拿來配運動風單品，其實搭配連身長裙或白襯衫也會有擦出意想不到的效果，不但弱化上半身的正式感，還自帶活潑俏皮的氛圍，令人眼睛一亮！

#同色系搭配絕不踩雷

同色系穿搭對懶癌發作的女生來說再適合不過，不但看上去乾淨利落，還不用擔心會搭不好！但同色系穿搭可不是完全不使用其他色調，適時利用重點色就能為造型畫龍點睛，像Dara便會以亮色的球鞋做小面積的點綴，整體層次感立刻升級。

#一件牛仔褲打天下

牛仔褲作為一年四季都百搭的單品，自然也是Dara搭球鞋必備！雖說牛仔褲不論怎麼搭都不用擔心失手，但在「版型」的挑選上還是有不少眉角需注意。像Dara這樣個子嬌小的女孩，建議選擇中高腰的款式來凸顯腿長，且褲款也不宜過寬鬆，否則容易給人五五身的錯覺。

Dappei 結語：

如今氣質小姊姊已經不佔有絕對優勢，像Dara這樣可鹽可甜的酷帥妹子才是真吸睛！既然花大錢買一雙球鞋，自然要懂得凸顯其價值，還不趕緊把Dara的球鞋穿搭學起來，回頭率立刻Up！

文字編輯：Lisa

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