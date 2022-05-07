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Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

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文／Dappei

每當提及Dara ，大家第一時間想到的，無非就是前南韓大熱女子天團2NE1成員之一。除了精通唱歌、跳舞，你知道 Dara私下還是大家公認的潮流女帝嗎？不但家中擺滿超多夢幻潮物，最驚人的就是那面夢幻鞋牆，一字排開全是你、我搶不到的限量猛鞋。其實 Dara 不僅馭鞋能力高超，就連搭配技巧都值得女孩筆記。這回就跟著搭編一探 Dara 究竟都怎麼把 Man 味十足的球鞋穿出自己的味道吧！

關鍵字：

dappei, 搭配Dara , 穿搭, 2NE1, 球鞋

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