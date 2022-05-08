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奧斯塔羅12星座一周運勢0509-0515　雙魚情緒不穩容易亂下決定

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220509-0515奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議在感情上如果有想改變的想法，例如相處方式或是溝通方式等，要好好把握。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來，開始不知道自己能做些什麼。

2.雙魚座愛情運需要留意：過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意彼此因情緒而導致的脾氣。

3.射手座金錢運需要留意：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性大增，要多避免。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友自信心些許下降，並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時，多敞開點內心接受他人。

愛情運勢★★
不信任感的提升相對影響了感情世界，對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題，透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★
自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
下周因為人際關係而有金錢吃緊的機會，留意聚餐活動或是朋友之間的支出較多。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或工作，也較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，也正開始思考方式增進自己的實力。

愛情運勢★★★★
情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★
學事業方面，更加努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★
偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳。

雙子座

整體運勢★★★★
踏實穩定將充滿在雙子朋友的生活裡頭，過往繁雜擾人的事情都稍稍減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅。

愛情運勢★★★★
平穩的感情發展讓自己感到踏實，只是需要注意的是下周激情將減緩許多，因此奧斯建議相處時要多添加點熱情或激情會比較好。

事業運勢★★★★★
學事業方面，穩定踏實的發展讓自己感到安心不少，而也因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說是個不錯的消息。

金錢運勢★★★★★
正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

巨蟹座

整體運勢★★★★
巨蟹朋友對於事情都能靈活掌握，且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此信任感提升，面對許多事情都安心不少。

愛情運勢★★★★
雙方將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議在感情上如果有想改變的想法，例如相處方式或是溝通方式等，要好好把握。

事業運勢★★★★
學事業方面，將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然會顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會。

金錢運勢★★★
錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊。

獅子座

整體運勢★★★
獅子朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會遷就現況。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，也開始較不受到過去的影響。

事業運勢★★★
學事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規，也要避免不必要的開銷。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友面對事情都提不起動力，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★
自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業運勢★★
學事業方面，對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來，開始不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★
偏財運意外還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都漸漸緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。

愛情運勢★★★★
雙方對於承諾的認定加深，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，要好好把握。

事業運勢★★★★
下周學事業將是一次的轉機，要好好的努力，這將立下你日後是輕鬆還是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★
正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

天蠍座

整體運勢★★
天蠍朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，要避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★
彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微消退，因此有強烈被動的暗示存在，都在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些。

事業運勢★★
學事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

射手座

整體運勢★★
射手朋友則顯得束縛許多，許多事做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致，過往許多失敗的經驗在下周重新浮現，讓你做起事不再那麼的有信心。

愛情運勢★★★
面對目前的感情有些許的不情願，對方或是你有一方給了對方些許的壓力，將對方抓得太緊，原因是不安全感的增加，要記得多給另一半一點空間。

事業運勢★★
面對目前的學事業，都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★
金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性大增，要多避免。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★
感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免像是說者無意聽者有意的狀況。

事業運勢★★★
學事業方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的。

金錢運勢★★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，如要投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好，另外也要注意開銷增加。

水瓶座

整體運勢★★★★★
強烈穩定的感覺充滿水瓶朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，對生活的周遭都感到十分的滿意。

愛情運勢★★★★
穩定的情感發展，讓雙方對於彼此與目前的感情都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業運勢★★★★★
學事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都算不錯，若長久以來有投資想法的可以考慮，另外本業上的努力也可為你帶進些錢財。

雙魚座

整體運勢★★
雙魚朋友要注意自己的情緒反應，下周將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來的堅持的事情感到些許無力，另外對於自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會。

愛情運勢★★
過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意彼此因情緒而導致的脾氣。

事業運勢★★★
情緒上的混亂最直接影響的就是學事業方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時，要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★
有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的狀況。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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