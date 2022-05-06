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背後狂長痘？皮膚科醫師教「低成本」抗痘護理法　4步驟就搞定

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▲▼ 皮膚科醫師教低成本抗背痘護理法。（圖／z0 攝IG）

▲想露美背、性感肩線，快學會抗痘護理搞定背痘、胸前痘。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

夏天就是最適合露背裝、短裙短版上衣的時節，但你是否也因為胸前、背後常長痘，而不敢穿細肩帶或吊帶小背心？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了一套居家就能執行的「低成本」抗痘護理法，照著做就能簡單告別前胸後背痘痘困擾， 養出細緻美背好肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本抗背痘護理法 。（圖／翻攝小紅書）

這套低成本抗痘法首先需要準備的物品包含硫磺皂、金縷梅化妝水、茶樹精油和帶有導管的噴霧瓶空瓶。金縷梅化妝水也可用含有魚腥草、積雪草等成分的化妝水來代替。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本抗背痘護理法 。（圖／翻攝小紅書）

Step 1：用硫磺皂清潔長痘部位

在洗澡時，先用硫磺皂揉搓出充分的泡沫，輕柔的清潔胸背部位長痘的肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本抗背痘護理法 。（圖／翻攝小紅書）

Step 2：自製抗痘噴霧

接著在噴霧空瓶裡倒入10ml金縷梅化妝水和10滴茶樹精油混合，自製改善痘痘的噴霧水。

▲▼ 皮膚科醫師教低成本抗背痘護理法 。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：噴上抗痘噴霧等2分鐘

將抗痘噴霧水搖勻後，均勻噴在長痘部位，等待2分鐘吸收。

Step 4：擦身體乳
最後使用不含致痘成分（non-comedogenic）的保濕乳霜收尾就完成了。

李醫師表示，這套抗痘護理流程一週做個2～3次就可以了，持續堅持就能擁有乾淨細膩的美背。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 冒痘, 長痘, 背痘, 前胸痘, 痤瘡, 抗痘, 改善, 秘訣, 護理, 方法, 皮膚科醫師, 醫生

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