背後狂長痘？皮膚科醫師教「低成本」抗痘護理法　4步驟就搞定

▲想露美背、性感肩線，快學會抗痘護理搞定背痘、胸前痘。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

夏天就是最適合露背裝、短裙短版上衣的時節，但你是否也因為胸前、背後常長痘，而不敢穿細肩帶或吊帶小背心？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了一套居家就能執行的「低成本」抗痘護理法，照著做就能簡單告別前胸後背痘痘困擾， 養出細緻美背好肌膚。

這套低成本抗痘法首先需要準備的物品包含硫磺皂、金縷梅化妝水、茶樹精油和帶有導管的噴霧瓶空瓶。金縷梅化妝水也可用含有魚腥草、積雪草等成分的化妝水來代替。

Step 1：用硫磺皂清潔長痘部位



在洗澡時，先用硫磺皂揉搓出充分的泡沫，輕柔的清潔胸背部位長痘的肌膚。

Step 2：自製抗痘噴霧



接著在噴霧空瓶裡倒入10ml金縷梅化妝水和10滴茶樹精油混合，自製改善痘痘的噴霧水。

Step 3：噴上抗痘噴霧等2分鐘



將抗痘噴霧水搖勻後，均勻噴在長痘部位，等待2分鐘吸收。

Step 4：擦身體乳

最後使用不含致痘成分（non-comedogenic）的保濕乳霜收尾就完成了。

李醫師表示，這套抗痘護理流程一週做個2～3次就可以了，持續堅持就能擁有乾淨細膩的美背。

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