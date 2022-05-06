過敏兒注意！營養師曝「遠離過敏」的5個好習慣，現在做不算晚

▲蘋果帶皮吃，能降緩過敏症狀。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每日確診者攀升，尤其是過敏兒更是緊張，一些症狀好似感冒讓人傻傻分不清，營養師余朱青在臉書粉絲團分享，台灣每3個小孩就有一個是過敏兒，而居家環境和天氣變化都可能危機四伏，若你也為過敏所苦，她建議以下5個好習慣一定要養成！

#充足的睡眠

充足睡眠是增加抵抗力之本，充足的睡眠可以活化孩子的免疫細胞，維持生理機能正常，免疫力自然好。

#維持腸道有好菌

營養師余朱青提到，從日常飲食養好菌，有助於減少過敏不適，多攝取發酵食物如優格、優酪乳、乳酪、泡菜、味噌以外，也可透過益生菌來補充好菌。

#攝取Omega-3及槲皮素

富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚等深海魚類，能幫助抑制過敏的發炎反應。也可以從飲食中槲皮素的攝取，像是洋蔥、帶皮蘋果、柑橘類水果等等，槲皮素具有很好的抗發炎能力，能進一步減緩過敏症狀。

#確實做好居家清潔

台灣環境潮濕高溫，90%過敏都是塵蟎造成，所以床單要常清洗、或移除地毯及厚窗簾布，做好居家清潔是遠離過敏的好方法。

#維持口鼻溫暖

過敏兒早上常噴嚏不斷，因為溫度落差過大時，就容易誘發過敏症狀，建議可以戴口罩或披上小外套，維持口鼻溫暖才能降低誘發過敏機率。