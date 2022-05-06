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「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台

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▲▼ 佳士得拍賣會 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻趙無極1960 年代最大尺幅鉅作極《29.09.64.》，有機會創下他同期作品歷來最高拍賣紀錄，估價約832,325,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）香港春季拍賣周將於5月21日至30日假灣仔會議展覽中心登場，明（7日）起接連兩日將在台北舉辦預覽會，展出近200件總值近53億元的拍品，全場估價最高為趙無極1960年代最大尺幅鉅作《29.09.64.》，估價超過8.32億元，有機會創下他同期作品歷來最高拍賣估價；印象派大師莫內約1918年所繪的《垂柳》也來台展出，估價約3.59億元起跳，足見藝術市場蓬勃熱絡，但礙於疫情嚴峻，此次預覽會僅限邀請制預約參觀。

▲▼ 佳士得拍賣會 。（圖／公關照）

▲將於香港佳士得上拍的莫內1918年作品《垂柳》來台展出，估價約359,413,000元起。

領銜香港佳士得二十及二十一世紀藝術晚間拍賣的趙無極作品《29.09.64.》，是他的法國建築師好友向他訂製之作，天海一色如怒海狂潮般的藍色展現他60年代的抽象狂草時期特色，230 x 345公分的尺幅是同時期之最，此次登上拍賣會身價非凡；另一幅「億級」名作為莫內《垂柳》，被形容是他對第一次世界大戰最直接且深刻的回應，此為僅有5幅仍在私人珍藏的作品之一。

▲▼ 佳士得拍賣會 。（圖／公關照）

▲由33顆12.3至15.0毫米翡翠珠構成的珠鍊是香港佳士得珠寶春拍焦點，估價約208,081,000元起。

香港佳士得春拍價值上億元的珠寶，則為極罕見的天然翡翠珠鍊，由33顆直徑從12.3至15.0毫米的帝王綠翡翠珠串成，各個滿綠純淨，且顏色、種質與水頭完美匹配，才能成就一條完美珠鍊，估價超過2億元；拍賣行邦瀚斯（Bonhams）近日有一款頂級翡翠珠鍊抵台，由27顆15至17毫米組成的珠鍊採私人洽購制度，身價也突破1.7億元。

▲▼ 佳士得拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯近期在台展出有27顆15至17毫米翡翠珠鍊，採私人價購，約170,248,000元起。（圖／邦瀚斯提供）

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關鍵字：

佳士得, 邦瀚斯, 趙無極, 莫內

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