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營養師曝「上班族最容易缺乏」5種營養素！吃對提升免疫力、好精神

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▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師曝上班族飲食不均，容易缺乏5大營養素。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人飲食習慣改變，許多人三餐飲食不定時，尤其上班族總是吃得匆忙，加上外食，不少人營養攝取不均衡，進而影響身體容易出問題。營養師谷傳玲就提醒，有5種營養素是上班族最容易缺乏的，平時除了要注意多吃相對應的食物，也可以適當攝取營養保健品來幫助補充，不僅幫助維持身體免疫力，對於精神狀態、緩解壓力或肌膚、骨骼健康都很有幫助。

▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

1.維生素B群

尤其是長期壓力大、精神緊張，或是應酬多、腸胃不好的人，建議要補充維生素B群，因為維生素B群不僅參與糖類、脂肪和蛋白質的代謝，還對維持良好的精神狀態、活躍的思維和緩解壓力有重要作用。

維生素B群在粗糧裡含量豐富，但許多上班族的正餐裡，主食很難做到粗細糧的搭配，建議可多吃鮭魚、堅果、麥片、豆製品，或是利用營養補充劑額外補充。

▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

2.鈣質

如果每天喝不到300ml牛奶，吃不夠一個拳頭的綠色蔬菜，吃不夠麻將大小的5塊豆腐，就要注意你的鈣質可能就攝取不足。除了牛奶、乳製品可補鈣，可多吃豆製品、小魚乾、深綠色蔬菜等含鈣量豐富的食物，如果飲食中很少攝取這類食物，建議可適當服用鈣片幫助補充。

▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

3.維生素D

維生素D可促進鈣質吸收，若是缺乏可能會引起骨質軟化症，但維生素D在天然食物中含量很低，光通過飲食是很難攝取足夠，還需要搭配曬太陽，幫助合成維生素D。但上班族長時間待在室內，戶外活動少，太陽曬不夠，所以很容易缺乏維生素D。

建議平時可多吃鮭魚、秋刀魚、雞蛋、菇類、燕麥等維生素D食物，搭配適當日曬，幫助身體製造維生素D。

▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

4.維生素C

上班族普遍蔬菜水果吃得不夠，容易缺乏維生素C，進而出現乏力、牙齦出血等症狀；另外，維生素C還可以促進膠原蛋白合成，如果缺乏就會影響到皮膚和骨骼健康。

飲食上要注意多攝取像是花椰菜、甜椒、芭樂、豆類等富含維生素C的食物，如果平時比較少攝取蔬菜水果，最好額外補充維生素C，每天補夠100毫克。

▲▼ 營養師曝上班族最缺乏的5種營養。（圖／翻攝unsplash）

5.優質蛋白質

如果你的三餐總是缺蛋少肉，吃得比較蔬食，就容易缺乏蛋白質，這樣會直接影響免疫力，容易生病。除了魚、蛋、肉類，素食族還可多吃豆腐、豆漿等豆製品。

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關鍵字：

上班族, 外食, 營養素, 缺乏, 飲食, 食物, 補充, 營養補給, 免疫力, 營養師, 建議

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