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小黃瓜也入列！營養師公布「9款減脂甩肉食物」，趕快吃起來

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▲▼甩肉減脂食物。（圖／Unsplash）

▲不少女星都實行小黃瓜瘦身法，成效很不錯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明已經很努力，為何減重還是看不到成效？正在積極瘦身的你，真的吃對了嗎？營養師朱瑞君分享9種助你減重的原型食物快筆記，讓你甩肉減脂事半功倍！

#白蘿蔔

白蘿蔔中的芥子油苷，可以加快脂肪代謝，同時減少脂肪堆積。

▲▼甩肉減脂食物。（圖／Unsplash）

#豌豆

豌豆含有豐富的鉀，能夠排除體內多餘鹽分，賴氨酸可以幫助抑制脂肪合成。

#糙米

減重時的澱粉首選，含膳食纖維高且飽腹感強，擁有優秀的維生素B群。

▲▼甩肉減脂食物。（圖／Unsplash）

#葡萄柚

葡萄柚熱量低，每100公克熱量才33大卡，且含豐富纖維質，能增加飽腹感，內含維他命C，可以加速肉鹼合成，進而促進脂肪代謝。

#海帶

海帶能促進代謝，進而消除水腫，內含有膠質可以加速腸道蠕動，幫助排除體內的廢物和毒素。

▲▼甩肉減脂食物。（圖／Unsplash）

#綠茶

綠茶中的兒茶素能緩和血糖上升速度，還可以抑制脂肪合成，促進脂肪分解。

#黃瓜

黃瓜是很多女星的瘦身法寶，其中的丙醇二酸可以抑制脂肪合成，促進分解。

▲▼甩肉減脂食物。（圖／Unsplash）

#苦瓜

有脂肪殺手之稱的苦瓜，不僅能分解脂肪，也能改善高血脂，內含的苦瓜胜肽能穩定血糖，且不易使體內形成體脂肪。

#花椰菜

花椰菜低醣又低卡，花椰菜內含的膳食纖維豐富，有助於飽腹感，近來不少人用花椰菜米來替代米飯，吃到飽也不怕胖。

►擔心到睡不好？5招教你減緩「疫情焦慮」，先把眼前的事做好

關鍵字：

減脂, 瘦身, 食物, 營養師朱瑞君

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