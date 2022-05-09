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包・開箱／佐佐木希「奶茶色手袋」質感絕了　DELVAUX新包細節滿滿

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記者王則絲／台北報導

日本女星佐佐木希經常使用IG分享生活點滴，也因此女神的私服總讓女孩們趨之若鶩想仿效，日前佐佐木希Po出的一張穿搭照中，身上背的奶茶色手袋，溫柔質感外型立刻引來稱讚，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞這顆來自比利時皇室御用品牌DELVAUX最新的「Lingot」系列。

▲DELVAUX Lingot 。（圖／翻攝IG）

▲佐佐木希背上DELVAUX「Lingot」手袋。（圖／翻攝自IG@nozomisasaki_official）

其實佐佐木希身上的DELVAUX「Lingot」手袋，女星楊謹華和Ella（陳嘉樺）也在先前就曾拎上同款，從佐佐木希的日系穿著、楊謹華的浪漫洋裝到Ella的率性褲裝，能看出Lingot的搭配性非常高，簡約素雅的外型與細緻質感，瞬間提升品味。

▲DELVAUX Lingot 。（圖／翻攝IG）

▲楊謹華、Ella也以各自不同的風格演繹「Lingot」手袋。（圖／翻攝自IG@cheryllovel0ve、him_ella0618）

DELVAUX「Lingot」手袋採用簡潔的方正輪廓呈現，靈感源自品牌1970年代的歷史檔案庫，呼應標誌性的D型圓弧線條設計，前方的「D字型」扣環設計成旋鈕，將中間的銀色金屬栓打橫即可打開包包，是擁有Lingot前必知的小知識。

▲DELVAUX開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲DELVAUX開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲DELVAUX「Lingot」奶茶色開箱。（圖／記者王則絲攝）

Lingot手袋的名字起源於黃銅飾條，也就是用於製作手袋的扣環，運用金銀的雙色搭配製造出有趣的細節變化；而肩背帶的部分，為適應各種搭配方式，可重疊肩背帶單肩背、或者是放長背帶斜背，靈活度更高，扣環的地方還有個D字皮革吊飾，增添可愛細節；內部空間基本實用，前後還有風琴式的夾層可收納。

▲DELVAUX開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲DELVAUX開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Lingot細節以及內部空間。（圖／記者王則絲攝）

本次開箱以奶茶色作為示範，不過Lingot其實推出多款顏色選擇，包括經典的黑色、紅色，還有本季吸睛的矢車菊藍色、奇異果綠色。

▲DELVAUX Lingot 。（圖／翻攝IG）

▲DELVAUX Lingot 矢車菊藍、奶茶色（拿鐵色），NT＄151,300。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, DELVAUX, Lingot, 佐佐木希, 楊謹華, Ella, 奶茶色

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