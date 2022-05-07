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CHANEL球拍包、安全帽提袋超萌！「蒙地卡羅度假秀」亮點揭曉

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL） 最新2022/23 Cruise 度假系列來到蒙地卡羅發表 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL） 最新2022/23 Cruise 度假系列來到蒙地卡羅發表，遇上這個以賽車為靈魂的地區，香奈兒也變得活潑熱情起來。模特兒演繹便於行動的連身服裝，手拎雙C Logo安全帽緩緩走出，詮釋超率性的自然搭配。品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、權志龍（G-Dragon）也受邀看秀。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲蒙地卡羅集結陽光、賽車並以豪華的賭場聞名於世，香奈兒由服裝致敬當地 。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）本季發表67套造型，帶來時尚迷前往蒙地卡羅（Monte-Carlo）展開旅行，會有這構想是因卡爾過去就想來此地舉辦大秀，她提到：「從這個綺麗的場域，可以一覽他的度假別墅 La Vigie。我永遠不會遺忘曾在那裡度過的時光：露臺和陽台、超大陽傘、美麗的盆花，各種美好的事物。」

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲運用亮片與花卉圖樣的刺繡盛開在胸前與口袋 。（圖／品牌提供）

來到海岸邊，使得斜紋軟呢輕鬆活潑起來，系列中出現許多斜紋軟呢與絲質連身褲搭配輕盈毛巾布滾邊，並大量運用亮片與花卉圖樣的刺繡盛開在胸前與口袋，點綴於有著細緻條紋的長版襯衫式洋裝上。再搭配向卡爾致敬的細節白色高領設計，而一襲午夜藍洋裝滿佈亮片刺繡，挖背上衣則搭配寬版長褲。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲紅色皮質賽車服呼應的短版上衣與短褲；模特兒手拎包款各出奇招 。（圖／品牌提供）

另外，賽車元素也體現得淋漓盡致，紅色皮質賽車服呼應的短版上衣與短褲，完美包裹俐落曲線；模特兒以純白連身服手提安全帽成為經典造型。本季包款也成為秀後討論話題，外觀則神似網球拍造型的迷你肩背包、小型安全帽包以及角子機鏈帶包，充分致敬蒙地卡羅元素。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、權志龍（G-Dragon）受邀看秀。（圖／品牌提供）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Cruise , 度假

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