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金泰梨百想紅毯撞衫性感「格雷女」！　兩截中空裝大器魅力沒輸

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記者鮑璿安／台北報導 

韓星金泰梨憑藉《二十五，二十一》抱回「第58屆百想藝術大賞」最優秀女演員大獎，而昨晚（6日）她以一身兩截式白色禮服出席典禮，展現高雅成熟氣息，恰巧同款禮服也曾受到「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）演繹過，兩人時隔多年撞衫引發熱議。

金泰梨昨晚選擇美國設計師品牌Brandon Maxwell 2020年春夏系列禮服出席百想藝術大賞紅毯，是韓星紅毯普遍喜愛的純白安全牌色系，加上品牌所擅長的精細剪裁，搭配兩截式裙身營造柔美氛圍，在金泰梨演繹下恰到好處。上身透過緊身背心打造仙氣肩頸曲線，順著中空而下，寬大裙襬收尾帶來上緊下寬的對比張力，果然助陣金泰梨的視后氣場。

▲達珂塔強生（Dakota Johnson） 。（圖／路透）

▲2019年達珂塔強生（Dakota Johnson）就曾上身。（圖／路透）

同樣的設計早在2019年就被「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）演繹過，唯獨上身背心的剪裁上稍有不同，達珂塔強生更原汁原味呈現出設計師的抓皺上揚感，使得纖腰與馬甲線一次齊發，更具性感魅力。兩人這回跨海撞衫，網友也給出好評，認為金泰梨並沒有輸，「金泰梨是清新，Dakota是性感」、「難得亞洲女星沒輸啊」、「金泰梨氣質很好」。

關鍵字：

撞衫, 百想藝術大賞, 金泰梨, 達珂塔強生, Dakota Johnson, Brandon Maxwell

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