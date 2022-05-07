fb ig video ETtoday search mobile

金惠秀一件粉色禮服輾壓其他女星　「驚人身材」看不出51歲

>

記者王則絲／台北報導

南韓百想藝術大賞於6日登場，紅毯上又再度展開了一場廝殺，眾星們全都盛裝出場，只不過綜觀下來會發現，今年大部分的女星都選擇黑、白顏色的禮服，其中以Netflix戲劇《少年法庭》入圍本屆最佳女主角的金惠秀，便憑藉一身粉紫色的斜肩禮服脫穎而出、輾壓紅毯，驚人的好身材與狀態完全看不出已51歲了。

曾數度拿下百想大獎的影后金惠秀，雖然今年沒有成功抱得獎座，2022年百想藝術大賞電視部最佳女主角由金泰梨所奪下，但是金惠秀於《少年法庭》之中精湛扣人的演技，依然是值得觀眾細細欣賞。

本屆百想紅毯上，金惠秀選穿Alex Perry的粉紫色緞面禮服，搭配GUCCI裸色高跟鞋，新奇的是，這回不見金惠秀招牌的短髮，而是換上了前衛的眉上瀏海與高馬尾增添氣場。

禮服斜肩的設計讓她露出一側肌膚，女人味傾瀉，另一肩上墊肩與披肩的造型則是帶出女王氣勢，在場也只有金惠秀撐得起來了。雖然這回服裝的布料覆蓋很多，但是當金惠秀轉到側面，平坦的腹部更顯得胸前雄偉，只見驚人的好身材絲毫沒有走山，絕佳的狀態看不出已51歲，在一眾黑白造型的女星間，金惠秀成功突破重圍輾壓紅毯。

▲金惠秀百想紅毯 。（圖／翻攝自IG）

▲許多女星們以白色禮服造型出席本屆百想，包括金泰梨、潤娥、徐玄⋯⋯。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

百想, 金惠秀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

秀智低胸禮服化身「性感黑天鵝」正翻　換裝粉裙卻失算「顯老」

秀智低胸禮服化身「性感黑天鵝」正翻　換裝粉裙卻失算「顯老」

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 大S婚後美回20歲少女！超嚴苛的美白秘訣、減重菜單全公開 偏執、冷漠？網瘋傳「社交負面人格測試」！一張圖剖析你的黑暗面組成 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光 伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用 「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好 第一眼看出兩隻貓咪哪裡不同？　日網心測找到你隱藏的「真實壓力」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面