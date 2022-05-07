金惠秀一件粉色禮服輾壓其他女星　「驚人身材」看不出51歲

記者王則絲／台北報導

南韓百想藝術大賞於6日登場，紅毯上又再度展開了一場廝殺，眾星們全都盛裝出場，只不過綜觀下來會發現，今年大部分的女星都選擇黑、白顏色的禮服，其中以Netflix戲劇《少年法庭》入圍本屆最佳女主角的金惠秀，便憑藉一身粉紫色的斜肩禮服脫穎而出、輾壓紅毯，驚人的好身材與狀態完全看不出已51歲了。

曾數度拿下百想大獎的影后金惠秀，雖然今年沒有成功抱得獎座，2022年百想藝術大賞電視部最佳女主角由金泰梨所奪下，但是金惠秀於《少年法庭》之中精湛扣人的演技，依然是值得觀眾細細欣賞。

本屆百想紅毯上，金惠秀選穿Alex Perry的粉紫色緞面禮服，搭配GUCCI裸色高跟鞋，新奇的是，這回不見金惠秀招牌的短髮，而是換上了前衛的眉上瀏海與高馬尾增添氣場。

禮服斜肩的設計讓她露出一側肌膚，女人味傾瀉，另一肩上墊肩與披肩的造型則是帶出女王氣勢，在場也只有金惠秀撐得起來了。雖然這回服裝的布料覆蓋很多，但是當金惠秀轉到側面，平坦的腹部更顯得胸前雄偉，只見驚人的好身材絲毫沒有走山，絕佳的狀態看不出已51歲，在一眾黑白造型的女星間，金惠秀成功突破重圍輾壓紅毯。

▲許多女星們以白色禮服造型出席本屆百想，包括金泰梨、潤娥、徐玄⋯⋯。（圖／翻攝自IG）