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營養師教「改善焦慮情緒」飲食3重點！吃對就能保持好心情

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▲▼ 營養師教緩解焦慮飲食3重點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師指出，每天吃的食物也會影響情緒。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活忙碌、壓力大，越來越多人容易會有焦慮、情緒緊張的狀況，除了為自己找到合適的紓壓方式，其實吃對食物也能幫助改善情緒！營養師谷傳玲就表示，人在焦慮時，腸道中的好菌會變少，而好菌的多寡也跟你吃什麼食物有關，她也進一步分享有助於緩解焦慮、保持愉悅情緒的3大飲食重點，快來看看你吃對了沒？

▲▼ 營養師教緩解焦慮飲食3重點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.少吃加工食品

首先要少吃添加劑的食物，尤其許多加工食品中都含有不少添加劑，而某些添加劑會破壞腸道裡的好菌，像是泡麵、熱狗、香腸或餅乾零食，添加劑都很多，一定要少吃，且平時可多吃新鮮的粗糧和蔬菜水果，對腸道中的好菌更有益。

▲▼ 營養師教緩解焦慮飲食3重點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.多喝水

水對人體來說很重要，要隨時提醒自己多喝水，把水喝夠，每天至少要喝8～10杯水，不然脫水很容易導致精神緊張、脾氣暴躁。

3.不能間隔太久不吃東西

長時間不進食容易引起低血糖，導致注意力不集中、煩躁易怒，像是不吃早餐就容易情緒不好。

除了注意做到以上3大重點，營養師也提醒，營養不足也會導致情緒不好，尤其有12種營養素，被稱為是「抗抑鬱營養素」，這些營養素也要攝取足夠，不然容易影響情緒。這12種抗抑鬱營養素包含：omega-3脂肪酸（EPA和DHA）、鐵、鋅、鎂、鉀、硒、維生素A、維生素B1、維生素B6、維生素B12、維生素C和葉酸。

▲▼ 營養師教緩解焦慮飲食3重點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後，她也給出7個飲食建議，照著吃就能幫助改善焦慮、讓心情變好。

1.每餐都以全穀物、蔬果和堅果為主。

2.烹調以橄欖油為主，調味可多用香草、香料。

3.禽肉、蛋類、奶酪和優格適量吃。

▲▼ 營養師教緩解焦慮飲食3重點。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.常吃魚和其他海鮮，每週至少2次。

5.紅肉和甜食盡量控制，每個月偶爾吃幾次。

6.每天喝夠水，男性一天至少1700ml，女性一天至少1500ml。

7.三餐定時定點，一般建議早餐可在早上7點～9點，午餐11點～下午1點，晚餐可在下午6點～8點。

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關鍵字：

焦慮, 緩解, 改善, 情緒, 營養師, 飲食, 食物, 建議

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