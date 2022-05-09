1280元睡衣竟下殺至369元　3大挑選心法：寬鬆、棉料最關鍵

文／C編

晚上換睡衣，有忙完一天、終於可以休息的輕鬆感，因此睡衣不能馬虎，「Her森森」推出多款「NEW FORCE睡衣」，有洋裝也有成套褲裝，選擇多樣，最低369元起相當划算。睡衣到底該怎麼挑？把握3個原則，穿上更舒服。

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▲NEW FORCE TOP 10睡衣系列，原價1280元、特價只要369元。點我購買。



【睡衣挑選心法】

1.寬鬆舒適最重要

挑選睡衣與外出服的原則不同，寬鬆舒適很重要，畢竟是在家裡，就不要穿得太拘謹，建議可以選擇比較大一點的版型，或是大一點的尺碼，穿起來不僅休閒感十足，也不會動作受到侷限，想怎麼睡就怎麼睡。

2.棉料透氣材質為首選

建議質料以棉料為主，穿起來舒適透氣，除了可以避免身體出現異味，也可以改善穿起來很悶的狀況，以免晚上熱出汗或是覺得流汗不適，尤其是夏天到來，一套好的睡衣可以改善睡眠品質。

3.裙子、褲類交換穿更健康

很多女生上班都會穿比較緊身的褲子，長時間下來私密處悶住，相當不舒適，建議晚上在家可以挑選比較寬鬆的褲類睡衣或是裙類單品，讓私密處不要一直在悶熱的環境裡面，可以透透氣。

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「Her森森」推出「NEW FORCE TOP 10睡衣」，原價1280元、特價只要369元，成套式的設計，有兩件式的寬鬆加大碼版型可以挑選，當然也有可愛爆表的裙類睡衣，不管是想要網美風還是萌萌系，都有得買。