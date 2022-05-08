星．變美／金泰梨「野生眉」3重點必學，五官輪廓瞬間變立體

▲金泰梨的野生眉讓美貌更上一階。（圖／翻攝自IG/kimtaeri_official）

記者曾怡嘉／台北報導

32歲金泰梨演活韓劇《二十五，二十一》的羅希度，拿下第58屆百想藝術大賞的視后，其實她的五官輪廓和其他女星比起來不算頂美，但整個人看起來卻很舒服且有辨識度，原因就在於她的眉型，一起來學習她的野生眉。

仔細觀察金泰梨的臉型並不是瓜子臉，而是有點稜角的方臉，這樣的臉型更需要眉毛來輔助，只要順著眉型在眉頭下方加粗，眉尾後段用眉筆輕輕描繪上色，尾端保留一點點雜毛，和眉頭的毛流感相輝映。

《ET FASHION》在這邊也整理金泰梨的野生眉重點，想要仿效她的眉型，以下3個重點必須要熟記！

#維持根根分明的毛流感

眉毛不要過度修型，只要修剪長度就可以，維持原生的毛流看起來就不怕死板。

#拉近眉頭改善眼距

金泰梨的雙眼眼距較寬，利用拉近眉頭可改善眼距寬的問題，五官也能更立體，建議使用眉粉補一些眉頭的下緣，顏色可以深一點點。

#眉頭深、眉尾淡

不同於以往的畫法，眉頭顏色濃至眉尾顏色漸漸收淡，輕輕挑出微微的眉峰。

如果你的臉型和五官條件也和金泰梨相似，不妨可以從眉毛下手調整，眉頭太短少了點平衡感，若是太強調眉峰，又會給人太兇的感覺，像這樣平緩柔和的野生眉，更能襯托出氣質。

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