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台東住一晚500元不到　看熱氣球不加價、升等主題親子房

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文／C編

台東好山好水，是個度假放鬆的好地方，適合全家大小一起去遊玩，「Her森森」推出「台東鐵道旅驛1泊平日4人券」，直接升等親子主題房，原價8800元、特價1999元，相當於住一晚只要500元不到，超級划算。

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▲台東,鐵道旅驛,旅遊,住宿,Her森森。（圖／Her森森）

▲台東鐵道旅驛1泊平日4人券，原價8800元、特價1999元，點我購買

台東鐵道旅驛飯店在2018年5月開幕，是台東唯一火車主題親子飯店，緊鄰台東舊鐵道路廊，沿途風景多變，往南有伊亞咖啡、台東劇團、鯉魚山以及鐵花藝術村，往北則有台東賴馬繪本館、馬蘭橋河畔綠道，可以說是休閒、散步、騎自行車的好地方。

鐵道旅驛飯店的設計簡單大方，挑高的大廳，藏著一處獨具風格的小型自助吧，可以在品嚐美味茶點的同時，聽到小火車的汽笛聲，客房除了大眾熟知的和風家庭房外，館內還特別設計了森之屋，進入裡面彷彿置身森林，讓人去過就流連忘返。

不只是升等親子房，鐵道旅驛飯店在館內也有兒童遊戲區，光是在裡面就可以讓孩子玩上一整天，當然台東也有絕美的鹿野高台，夏季有熱氣球嘉年華，還有池上伯朗大道、鐵花村音樂大道、台東森林公園、三仙台風景區等等，放鬆身心很適合。

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▲台東,鐵道旅驛,旅遊,住宿,Her森森。（圖／Her森森）

▲台東鐵道旅驛1泊平日4人券，原價8800元、特價1999元，點我購買

「Her森森」推出「台東鐵道旅驛1泊平日4人券」，直接升等親子主題房，原價8800元、特價1999元，這是四人房專案，相當於一個人不到500元就可以住一晚，非常划算，熱氣球不加價，CP值更高。

關鍵字：

台東, 鐵道旅驛, 旅遊, 住宿, Her森森

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