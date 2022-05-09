Lulu曬8年前「嫩妹自拍」網呼：好可愛　安海瑟薇十年驚人對比圖更狂

實習記者施至真／綜合報導

綜藝女神Lulu（黄路梓茵）靠著搞怪個性以及幽默主持魅力，在主持界站穩小天后地位，平時喜歡就習慣將日常生活發佈在IG和粉絲分享，個性可說是相當親民。近日Lulu發佈一張穿著短版上衣露出深V胸型的美照，引發粉絲熱議，她還分享了一張8年前的嫩妹自拍照，曝光後，就連好友陳漢典都笑喊：「妳是誰？」

▲Lulu氣質美照引熱議。（圖／翻攝IG@sunnygirl800424，下同）

Lulu經常在IG分享自己的生活美照，從穿搭時尚、主持活動、運動休閒到美食饗宴無一不和粉絲分享。近日就放上一張身穿藏青色帽Tee、側戴鴨舌帽的嫩照，並寫道：「八年前的今天？！我真的小嚇到喔，你是誰」，只見照片中的Lulu妝容清淡，沒有多加修飾，並且面露羞澀微笑，看起來十分親人。

▲從Lulu自拍照，可看出自信度提升非常多。

照片一出，立刻引起網友熱議，「沒看字我以為又是你哪位好朋友」、「我還放大看，想說我新追蹤了誰，原來是Lulu公主阿～」、「好清純」、「真不像，要確定誒」就連好友陳漢典都驚嘆留言：「妳是誰」，多數粉絲還是一眼就認出是Lulu本人並讚道好可愛，可見時隔八年，除了個人特色、穿搭妝容風格不同之外，就連氣質與自信也提升不少。

說到對比照，大家應該都會想起前幾年在IG瘋傳的「#10YearChallenge」（10年挑戰）吧？當時不少藝人、網紅紛紛將自己的對比照亮相，像是以童顏著稱的楊丞琳，就PO出自製對比圖，並表示「這甚至超過十年的歲月」，除了臉頰上微微的嬰兒肥與眉型不同之外，楊丞琳這十年來幾乎都沒變，讓網友盛讚「根本逆齡生長！」

另外，當時安海瑟薇也跟上10年挑戰的風潮，放上兩張身穿禮服的美照，只見她的髮型從幹練短髮變成氣質長髮，身材也因生產而稍微變得豐腴，但卻依舊散發女神般的自信魅力，讓網友直呼「我的天！這兩張照片的拍攝時間，看起來好像只差幾個星期。」

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