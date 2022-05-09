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「豐臀金」套瑪麗蓮夢露古董衣拉不起拉鍊　激烈減重7公斤挨罵

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▲▼ 豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲豐臀金穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露於1962年於金球獎領獎的深綠色亮片禮服，還學她拿獎座。（圖／kimkardashian IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）製造話題的功夫一流，繼上周在時尚圈年度盛事MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），穿上拍賣成交價逾1.4億元、一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌所穿的金色禮服後，前兩日又套上瑪麗蓮夢露同年參加金球獎所穿的綠色亮片禮服，她樂得直呼：「很榮幸。」但她為此激烈減重7公斤挨批。

▲▼ 豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲豐臀金二度穿上瑪麗蓮夢露的禮服，直呼很榮幸。（圖／kimkardashian IG）

金卡達夏所穿的第二套瑪麗蓮夢露禮服，出自設計師Norman Norell之手，瑪麗蓮夢露於1962年穿著這套綴滿金屬亮片的深綠色禮服，站上金球獎舞台抱回最受歡迎世界電影獎，是她短暫但璀璨一生中，最具代表性的造型之一。

▲▼ 豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲豐臀金刻意在三周內減重7公斤，擠進拍賣價逾1.4億元的瑪麗蓮夢露金色禮服登上MET Gala紅毯。（圖／kimkardashian IG）

為擠進瑪麗蓮夢露兩套禮服，金卡達夏可謂費盡苦心，在短短三周之內減重7公斤，也將頭髮染成和瑪麗蓮夢露一樣的金髮，但依然招致批評，認為她的激烈減重方法嚴重影響青少年的身心，她雖未對負評做出回應，但承認在MET Gala紅毯上拍完照，立刻脫下要價1.4億元的金色禮服，換上複製品，有外媒指出，她拍照時白色皮草不離身，是為了遮住因豐臀而拉不到正確位置的拉鍊。

▲▼ 豐臀金 。（圖／路透社）

▲豐臀金在MET Gala紅毯上以白色皮草不離身，被爆是因臀部豐滿，未能將夢露禮服拉鍊拉到正確位置。（圖／路透社）

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關鍵字：

豐臀金, 金卡達夏, 瑪麗蓮夢露, MET Gala

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