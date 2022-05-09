快篩開賣直擊！屈臣氏、康是美免排隊就能買　7-11一早湧人潮

記者李薇／台北報導

快篩試劑開放藥妝店、四大超商等通路開賣首日，各店狀況大不一，屈臣氏、康是美等藥妝店都不用排隊，就可以直接買到快篩試劑，反觀7-ELEVEN門口排了不少人，並發放號碼牌，目前可以入手的就是「亞培Panbio家用快篩試劑」一人限購一組。

▲屈臣氏、康是美都是直接進去就可以買到。（圖／記者李薇攝）

實地走訪屈臣氏，一早開店卻完全沒有人排隊，直接就可以購買，店員也表示，這次進貨量不多，大約只有20支左右。同樣是藥妝店的康是美，也是無人排隊，其中一名來買的男子表示，「我前幾分鐘才來的，看報導是超商有貨，順便來康是美問一下」，目前是只要進去就可以直接入手，進貨量大約是30支以上，由此可見每間店進貨的量都不同。

▲另一處，屈臣氏、康是美同樣沒人排隊。（圖／記者張毓容攝）

▲7-ELEVEN外面排了不少人等著搶購快篩。（圖／記者李薇攝）



但反觀一旁的7-ELEVEN，一早尚未開賣，門外就有4、5名民眾在門口排隊，等著領號碼牌，聽到屈臣氏不用排隊就能買，都感到相當驚訝，後來，10點就有店員出來發放號碼牌，按照次序排隊購買，一人限購一盒，售價是180元，據了解，7-ELEVEN大約進貨50組可以購買。

目前除了四大超商、屈臣氏、康是美，包含全聯、台隆手創館都有「亞培Panbio家用快篩試劑」，每間店進貨量都不同，但是基本上都是一人限購一組，售價大約落在180元上下，據點非常多，因此有需求的人可以趕快到附近的店面入手。