8款底片相機「特效膠卷底片」推薦！按下快門　蕃茄、小魚泡泡可愛現身

文／妞新聞

底片相機是一種上手不難的拍攝工具，而它本身自帶的懷舊、復古感更是吸引了許多文青妞妞，今天妞編輯就特蒐了8 款底片相機「特效膠卷底片」推薦，只要裝上這些底片按下快門，就能沖洗出一張張自帶可愛圖案的照片，番茄罐頭、小魚泡泡、宇宙星球妝點在照片裡可愛到不行，現在就一起來看看吧！

底片相機「特效膠卷底片」推薦

1.A girl has film：TOMATO FILM 番茄

A girl has film 是一個泰國品牌，以販賣彩色特效底片起家，這款「番茄底片」將包裝、底片都制作成番茄罐頭的模樣，帶有美式復古氛圍，使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現一顆顆可愛番茄，圓滾滾地點綴在畫面中，古靈精怪的可愛！番茄底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲A girl has film - Tomato 35mm Film，約NT$686。

2.A girl has film：Christmas 聖誕節

超適合在聖誕節聚會上使用！這款「聖誕節底片」從包裝上就洋溢著歡樂的聖誕氣息，使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現雪人、聖誕襪、聖誕樹、雪花、拐杖糖等元素，不僅可以記錄下節日氛圍，也可以作為交換禮物贈送，一拿出來絕對能引起大家驚呼！聖誕節底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲A girl has film - Christmas 35mm Film，約NT$664。

3.A girl has film：Long Time no Sea 好久不見海

夏天到了，這款充滿海洋氣息的底片絕對必收！「好久不見海底片」外殼有著一位小女孩徜徉在水面上，泳圈、晴天與浪花滿是清涼感，使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現泡泡、海草、海星、小魚等海洋生物，Ｑ版繪製超適合女孩們拍照愛！好久不見海底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲A girl has film - Long Time no Sea 35mm Film，約NT$664。

4.A girl has film：Tetris 俄羅斯方塊

想在現實生活中打造電玩像素風？這款「俄羅斯方塊底片」把家喻戶曉的電動小遊戲融合進照片裡，連包裝都是滿滿的復古懷舊氣息，使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現各種造型及顏色的俄羅斯方塊，愛打電玩的妞妞一定要蒐集！俄羅斯方塊底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲A girl has film - Tetris 35mm Film，約NT$664。

5.A girl has film：Puppy Love 青春期戀愛

倘若妞妞想自拍，或者記錄下自己的個人時光，這款「青春期戀愛底片」就很適合打造怦然心動的氛圍，從包裝就能感到如同芭比娃娃般的夢幻感，使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現小花、彩虹、甜甜圈等甜美元素，襯托出女孩們的綺麗！番茄底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲A girl has film - Puppy Love 35mm Film 約NT$664。

6.Pixie：Dust 微塵

Pixie 推出的這款「微塵底片」能在照片上隨機點綴一些五顏六色小小又趣味的圖案，比如星星、線條等手繪風圖樣，一如光照之下飄散在空氣裡的細小粒子，捉摸不定卻無所不在，為一張張照片增添了許多俏皮感！微塵底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲Pixie Dust 35mm Film 約NT$686。

7.Hoasca：Space Invaders 太空侵略者

Hoasca 是一個來自印尼的品牌，這款「太空侵略者底片」有別於日常風格，將想像力馳騁於外太空，從包裝開始就十分古怪可愛，召喚出星球、幽浮等元素，就像是這些外星人入侵了地球。使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現來自外太空的訪客，喜歡宇宙風格的妞妞絕對必收！太空侵略者底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲Hoasca - Space Invaders 35mm Film 約NT$600

8.36 x miun：faces 正視

這款「正視底片」由 36 和 miun 兩個品牌聯名推出，前身作品〈FACES〉其實是 2010 年展出的交互式概念藝術作品。使用這款底片拍下照片後，將在照片內隨機出現一個個標誌性的眼睛插圖，眨或不眨地點綴在畫面中，就像透過照片正視了你內心的靈魂！正視底片的規格是 ISO 200 / 36 張，格式為 35mm 底片。

▲36 x miun - 'faces' 35mm Film 約NT$600。

看完以上8款底片相機「特效膠卷底片」推薦，妞妞們是不是被可愛到了呢？如果喜歡的話不妨將這篇文章收藏起來，開始搜集這些可愛的底片吧！

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