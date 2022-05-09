2022第二波水逆報到！「12星座應對法」公開　處女、天秤不宜出遠門

文／職場人

繼2022第一波水逆結束之後，第二波水逆也即將在5月10日～6月3日登場，下列編輯也馬上為職場人們整理了12星座的「5月份星座運勢」，以及在水逆期間各星座們容易遇到的問題為何？該如何解決它們並化險為夷？一起來看看吧！

▲12星座「5月運勢」及水逆應對法（圖／pixabay）



12星座應對水逆之法

牡羊座



「牡羊座」面對2022第二個水逆的方法為「堅守不退」，牡羊們在5月份時四星匯聚在貴人宮，釋放吉利的能量，所以財利運勢都能獲得提升，若有在投資的人建議以電子類股為主，而在事業運勢的運作上則是以專業為主，不可人云亦云，輕易地改變原有的堅持。

金牛座

「金牛座」面對2022第二個水逆的方法為「靜觀其變」，金牛們在5月會感受到大好大壞，如果此時策略對了自然容易表現大好，若是策略錯了也會明顯感受到挫折，不過也別因此躊躇不定，機會出現了保持著「先掌握再說」的信念試試！另外，在財利運勢方面，容易在10日之後出現變數， 投資求財逢高調節後，靜觀其變為宜。

雙子座

「雙子座」5月份職場運勢持續順遂，四星同時匯聚的機會並不多， 機會來了就該趁此機會好好掌握，而10日開始至6月3日守護星逆行，固執的堅守「眼見為憑」，將會是這個時候的好運殺手。

巨蟹座

「巨蟹座」面對2022第二個水逆的方法為「避免單刀獨行」，巨蟹們5月份職場異動能量持續，對於企業家和自營商的巨蟹而言， 此種異動指的應該會是企業或事業轉型成功，由於貴人磁場依舊理想，因此建議在任何抉擇之前，都可以多問問身邊之人的意見，不應該單槍匹馬地行動或下決定。

獅子座

「獅子座」面對2022第二個水逆的方法為「謹言慎行」，執著是因為理想正確、目標明確，不過執著中如多了創新， 過程中應該會更加有趣，獅子們5月運勢適中，偏財資源依舊理想，貴人能量也值得掌握。不過，5月21日後獅子座的守護星太陽進入雙子座（人際關係宮位）與逆行的水星會相，人多的地方宜謹言慎行。

處女座

「處女座」面對2022第二個水逆的方法為「稍安勿 躁」，水逆可說是本月處女們的功課，不只不宜出遠門，面對重要政策需要抉擇時都應三思而後行。不過也不用太擔心，處女們5月的工作運勢十分理想，四星連結氣勢強，即便是默默耕耘， 也容易獲得肯定與預期中的收穫。

天秤座

「天秤座」面對2022第二個水逆的方法為「膽大心細」，天秤們5月份工作運勢頗佳，因為四星連結氣勢磅礡，冥王星與神祕點的祝福， 再怎麼辛苦都可以趁此時為自己拼一拼。另外，天秤們的偏財運亦佳，三星匯聚日月同輝，如果有投資的人求財建議膽大心細。也提醒天秤們，10日水逆不宜出遠門。

天蠍座

「天蠍座」面對2022第二個水逆的方法為「慢」，天蠍們在5月貴人運依舊超強，同時愛情運也非常理想，這個時機點對於投資求財該加碼就加碼，別猶豫太久而錯失良機。不過相反地，在家庭面就得緩一緩了，凡是家中重要事物都應該多加思量、別意氣用事。

射手座

「射手座」面對2022第二個水逆的方法為「行動」，射手們5月家庭運勢依舊理想，四星連結的能量是可觀的，對於家庭重要事務的執行，建議可積極把握此好能量。另外，如果射手們有意在今年買房、添置不動產的話，也可以趁此時運展開行動哦！提醒一下，健康運方面要多用心一點。

摩羯座

「摩羯座」面對2022第二個水逆的方法為「謹慎」，摩羯們5月人脈磁場持續美好，四星連結的眾星拱照，這是個幸運的月份。 透過朋友的互助與學習，摩羯們的專業容易被肯定，而且愛情運勢也很如意，唯有謹慎理財是必須的提醒。

水瓶座

「水瓶座」面對2022第二個水逆的方法為「規避風險」，水瓶們今年的第二次水逆出現在愛情宮位，時間從10日至下月3日，所以對於愛情事務抱持著隨緣的心態就好，切勿太過強求或迷失，而在股市投資面宜謹慎規避風險，穩健型是最理想標的，其他像是家庭運勢、財利運勢都還算理想。

雙魚座

「雙魚座」面對2022第一個水逆的方法為「多注意家庭面」，雙魚們今年第二次水逆出現在本月10日至下月3日，而且是在家庭位置上， 代表與家運有關的重要事務稍安勿躁為宜。不過，因為四星連結在雙魚座，所以整體運勢依舊是吉利的，人脈連結方面可以持續加油。

上述關於12星座的5月份星座運勢，以及水逆期間容易面臨的問題，職場人已經記起來了嗎？

Source：《2022虎年開財運賺大錢》

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