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「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

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記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL） 日前在蒙地卡羅發表2022/23 Cruise 度假系列大秀，品牌大使「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）也是座上賓，她在秀後換上一身火辣的黑白泳裝搭配薄紗裙展現優雅質感，恰巧也是BLACKPINK成員Jennie在 Coachella（科切拉）音樂節中的私服打扮，不過兩人的搭配方式卻很不同。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、Jennie 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）看秀造型。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

克莉絲汀史都華先是以深U閃片背心現身大秀，漸層的拼接效果伴隨緊身線條非常極致，為她纖細身材注入亮點，並以金髮高馬尾加持，形成名副其實的「人間香奈兒」。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、Jennie 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）演繹品牌春夏系列彈性羅紋Jersey針織泳裝 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

秀後派對上，她換上品牌春夏系列彈性羅紋Jersey針織泳裝亮相，隨著簡潔的黑白線條遊走，胸前與腰間則有雙C Logo以及山茶花元素點綴其中，充分彰顯品牌辨識度。克莉絲汀史都華連下身也原汁原味呈現秀上模特兒搭配，以透視閃鑽網紗裙打底，不吝嗇曬出一雙長腿，極佳比例與性感韻味拿捏得恰到好處。

相較之下，Jennie 4月在 Coachella（科切拉）音樂節中的私服打扮就低調許多，雖然也是同款針織泳裝，但下半身選擇了黑褲收尾，更顯日常。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、Jennie 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、Jennie 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

▲Jennie下半身搭配黑褲相對保守許多。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

關鍵字：

克莉絲汀史都華, Kristen Stewart, Jennie, 撞衫, 香奈兒, CHANEL

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