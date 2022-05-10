容易產生飢餓感和5習慣有關！學泱泱吃「零負擔點心」　滿足口慾不怕胖

實習記者施至真／綜合報導

在資訊發達的年代，想在網路上找到減肥瘦身的相關資訊、運動影片都並非難事，但你是否也有這樣的困擾，明明已經下定決心減肥，並開始實施斷食法，卻總是在下午和睡前感到飢餓難耐，最後克制不住口腹之慾，向點心及宵夜低頭。其實容易產生飢餓感，和飲食、生活習慣有很大的關係，只要留心以下5習慣，就能改善容易饑餓的問題。

1. 蛋白質攝取不足

蛋白質是人體細胞的主要成分，負責促進身體復原，並增加飽足感，若是飲食中的蛋豆魚肉奶等蛋白質攝取不夠，就容易讓人感到飢餓。假如吃完正餐後，還是感到飢餓的話，可以以無糖希臘優格和香蕉促進腸胃蠕動，另外，女神泱泱也會將無糖豆漿和雞胸肉當成點心，不僅能滿足口慾又不怕胖，一舉兩得！

▲泱泱的點心以雞胸肉及豆漿為主。（圖／翻攝IG@lynnwu0219）



2. 飲食口味過重

食品中過重的調味會刺激食慾，讓你時不時就感覺到飢餓感，因此在食物選擇上，盡量以調味單純的食物為主，並避免過鹹、過甜的飲食攝取，才不會在高速消耗能量的同時，產生飢餓素，讓你想吃更多東西來補充能量。

3. 攝取過多精緻醣類

甜點絕對是減肥最大的敵人，包括手搖飲、糖果、蛋糕、餅乾等食品，都有添加人工甜味劑，吃多了不僅容易發胖，還會使體內的血糖反覆升降，並向大腦發出肚子餓的訊息，一不小心就會吃下更多食物。

▲重口味食物及甜點會增加食慾。（圖／實習記者施至真攝）



4. 身體水份不夠

健康瘦身的秘訣，第一名絕對是多喝水。人體組成中有高達70％都是水，如果身體水份不足，就會產身肚子空空的錯覺，讓你以為是肚子餓所造成的。即便喝水好處多多，但依然有不少民眾覺得水喝起來沒味道，而排斥喝水，不妨參考郭雪芙自製的排毒水，在水中加入檸檬、黃瓜切片和薄荷葉，來幫助消化、清熱解暑並消除水腫。

▲郭雪芙每日自製排毒水消水腫。（圖／翻攝IG@aohsuehfu）



5. 睡眠不足

除了不正確的飲食習慣，會使身體容易產生飢餓感外，睡眠不足也會增加飢餓感，並且沒睡飽會造成身體疲倦、沒精神，使你變得更不想動，長久下來就容易變胖，為了瘦身及身體健康，夜貓族還是早點改掉熬夜的壞習慣吧。

►小黃瓜也入列！營養師公布「9款減脂甩肉食物」，趕快吃起來



►居家「跳繩燃脂」超有效 辣媽蔡詩芸堅持苦練，瘦回誘人少女腰