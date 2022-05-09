台隆手創館快篩開賣！北部庫存緊張、中南部店點300支預計今天到貨

記者李薇／台北報導

今起四大超商、藥妝店開賣快篩試劑，一向很受到年輕朋友喜愛的台隆手創館，也在日前宣佈販售，根據公關表示，從上週五物流到貨之後，就開始販售，平均每間店都有200支至300支，但因為北部地區比較早賣，庫存量緊繃，要買要快。

▲台隆手創館開賣快篩試劑。（圖／台隆提供）



台隆手創館分佈在各大百貨公司裡面，北中南都有據點，總共10間店，上星期五開始陸續舖貨，販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組」、「賽特瑞恩家用型新冠肺炎抗原快篩劑套組」兩種，前者全台總共2000支、後者大約1000支到2000支，平均每間店都有200支到300支左右，會根據配貨量稍有不同。

▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組，此為5入組示意圖，並非實際1入組販售圖。（圖／資料庫）



根據台隆手創館公關指出，因為店面都是跟著百貨公司的營業時間走，目前尚未有聽說排隊的狀況，但北部受到物流影響，比較早開賣，庫存量會比較緊繃，中南部的配送物流應該是今天（9日）陸續到貨，搶快應該是可以買到。

▲全台民眾搶快篩，販售據點也增加。（圖／記者劉維榛攝）



目前台隆手創館有販售的快篩分為兩種，「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組」一入售價220元；「賽特瑞恩家用型新冠肺炎抗原快篩劑套組」一入售價250元。

台隆手創館全台總共有10間門市，包括：SOGO復興店、京站店、美麗華店、SOGO天母店、板橋大遠百店、SOGO中壢店、廣三SOGO店、新光三越台中中港店、台中大遠百店、漢神巨蛋店，有缺快篩的民眾可以前往入手。