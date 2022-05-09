fb ig video ETtoday search mobile

台隆手創館快篩開賣！北部庫存緊張、中南部店點300支預計今天到貨

>

記者李薇／台北報導

今起四大超商、藥妝店開賣快篩試劑，一向很受到年輕朋友喜愛的台隆手創館，也在日前宣佈販售，根據公關表示，從上週五物流到貨之後，就開始販售，平均每間店都有200支至300支，但因為北部地區比較早賣，庫存量緊繃，要買要快。

▲台隆手創。（圖／台隆提供）

▲台隆手創館開賣快篩試劑。（圖／台隆提供）

台隆手創館分佈在各大百貨公司裡面，北中南都有據點，總共10間店，上星期五開始陸續舖貨，販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組」、「賽特瑞恩家用型新冠肺炎抗原快篩劑套組」兩種，前者全台總共2000支、後者大約1000支到2000支，平均每間店都有200支到300支左右，會根據配貨量稍有不同。

▲▼全聯開賣「泰博-福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」（圖／全聯提供）

▲福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組，此為5入組示意圖，並非實際1入組販售圖。（圖／資料庫）

根據台隆手創館公關指出，因為店面都是跟著百貨公司的營業時間走，目前尚未有聽說排隊的狀況，但北部受到物流影響，比較早開賣，庫存量會比較緊繃，中南部的配送物流應該是今天（9日）陸續到貨，搶快應該是可以買到。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲全台民眾搶快篩，販售據點也增加。（圖／記者劉維榛攝）

目前台隆手創館有販售的快篩分為兩種，「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組」一入售價220元；「賽特瑞恩家用型新冠肺炎抗原快篩劑套組」一入售價250元。

台隆手創館全台總共有10間門市，包括：SOGO復興店、京站店、美麗華店、SOGO天母店、板橋大遠百店、SOGO中壢店、廣三SOGO店、新光三越台中中港店、台中大遠百店、漢神巨蛋店，有缺快篩的民眾可以前往入手。

關鍵字：

台隆手創館, 台隆, 藥妝店, 百貨, 快篩, 疫情, 賽特瑞恩, 福爾威創

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 快篩開賣直擊！屈臣氏、康是美免排隊就能買　7-11一早湧人潮 第一眼看出兩隻貓咪哪裡不同？　日網心測找到你隱藏的「真實壓力」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面