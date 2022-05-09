IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

▲IWC飛行員計時腕錶41「MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM」特別版，252,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe）去年底為慶祝與美國珠寶商Tiffany & Co.合作170周年，聯手推出連超級VIP都很難搶到的限量170只Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，掀起錶界追捧Tiffany Blue面盤的風潮。IWC（萬國錶）近日於F1首屆邁阿密大獎賽™登場之際，發表飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版，特殊色也立刻被聯想是當紅流行色，但品牌強調，這是馬石油綠色！

▲IWC黑色面盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌性馬石油綠色。





▲IWC飛行員計時腕錶41「MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM」特別版，附小牛皮錶帶和橡膠錶帶。

IWC萬國錶與Mercedes-AMG馬石油F1車隊聯手推出的首款車隊官方時計，為官網獨家銷售的飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版，以輕巧的5級鈦金屬打造，黑色面盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌性馬石油綠色，搭配同色系的橡膠錶帶並附上可快速更換的黑色壓紋小牛皮錶帶，拉風帥氣；內載69385型自製導柱輪機芯，從透明底蓋一覽無遺。

▲PP紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶引爆話題。（圖／品牌提供）



F1邁阿密大獎賽™熱烈進行，Mercedes-AMG馬石油F1車隊成員已搶先戴上飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版宣傳，獨特的馬石油標誌性綠色非常吸睛，也讓人聯想起Tiffany Blue的PP 5711/1A-018 Nautilus限量錶、勞力士剛停產已被炒到上百萬元的綠松石面Oyster Perpetual 41腕錶。

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