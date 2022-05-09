fb ig video ETtoday search mobile

IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

>

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41「MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM」特別版，252,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe）去年底為慶祝與美國珠寶商Tiffany & Co.合作170周年，聯手推出連超級VIP都很難搶到的限量170只Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，掀起錶界追捧Tiffany Blue面盤的風潮。IWC（萬國錶）近日於F1首屆邁阿密大獎賽™登場之際，發表飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版，特殊色也立刻被聯想是當紅流行色，但品牌強調，這是馬石油綠色！

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲IWC黑色面盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌性馬石油綠色。

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41「MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM」特別版，附小牛皮錶帶和橡膠錶帶。

IWC萬國錶與Mercedes-AMG馬石油F1車隊聯手推出的首款車隊官方時計，為官網獨家銷售的飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版，以輕巧的5級鈦金屬打造，黑色面盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌性馬石油綠色，搭配同色系的橡膠錶帶並附上可快速更換的黑色壓紋小牛皮錶帶，拉風帥氣；內載69385型自製導柱輪機芯，從透明底蓋一覽無遺。

▲▼ IWC 。（圖／公關照）

▲PP紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶引爆話題。（圖／品牌提供）

F1邁阿密大獎賽™熱烈進行，Mercedes-AMG馬石油F1車隊成員已搶先戴上飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版宣傳，獨特的馬石油標誌性綠色非常吸睛，也讓人聯想起Tiffany Blue的PP 5711/1A-018 Nautilus限量錶、勞力士剛停產已被炒到上百萬元的綠松石面Oyster Perpetual 41腕錶。

►羅志祥3600萬滿鑽「錶王」上手　霸氣原價買內行人才知的隱藏版

►伯爵2毫米厚的超薄錶暗夜更有看頭　繁星點點、暗藏誕生密碼

 

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「豐臀金」套瑪麗蓮夢露古董衣拉不起拉鍊　激烈減重7公斤挨罵

「豐臀金」套瑪麗蓮夢露古董衣拉不起拉鍊　激烈減重7公斤挨罵

「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台

「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台

亮・珠寶／梵克雅寶小花戒綻放紅綠新色　指間變出小花園

亮・珠寶／梵克雅寶小花戒綻放紅綠新色　指間變出小花園

伯爵2毫米厚的超薄錶暗夜更有看頭　繁星點點、暗藏誕生密碼 風・Luxury／浪琴三地時間錶秀冒險精神　女錶繽紛還有帥錶可戴 夏綠蒂公主180元衣搭萬元毛衣　凱特王子妃傳承平價混搭名牌品味 MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭 MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形 MET Gala／他扮「海洋生物」怪爆被誤當傑瑞德雷托　本尊更瘋帶雙胞胎出場 MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面