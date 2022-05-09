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楊冪私下「睡褲」造型曝光！　低胸小背心勾出有料身材辣翻

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪近日參與自助遠行真人秀《花兒與少年》拍攝，節目中不同於公開場合上常見的洋裝、大禮服造型，楊冪多以私下最愛的街頭風或俏皮少女路線亮相，而最新的節目側拍照釋出，楊冪穿著「睡褲」即出鏡，看似一派休閒的打扮，卻因身上的小背心太性感而引起網友熱議：「姐姐辣死我了！」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪《花兒與少年》節目中的最新穿搭。（圖／翻攝自微博）

楊冪平常總是以甜美的華麗樣貌出現在大家面前，不過這次在《花兒與少年》中最新的穿搭裡，楊冪竟是直接穿著「睡褲」就現身！只見楊冪在拍攝場地一派輕鬆，以最舒服的穿著呈現，她身上穿著Victoria’s Secret的綠色格紋睡褲，腳踩CELINE的高筒球鞋，並戴上黑色鴨舌帽與頸鏈，將睡衣造型穿出街頭風的酷勁。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪最新私服造型勾出凹凸有致的好身材。（圖／翻攝自微博）

不過粉絲們的目光焦點全都在楊冪身上的短版小背心，低胸且貼身的上衣勾勒出楊冪凹凸有致的好身材，雖然身形纖瘦卻是非常有料，讓粉絲狂刷愛心：「好愛冪冪的私服」、「真的絕絕絕」、「只有楊冪穿睡褲也潮」、「好辣！」反觀上一次傳出的節目側拍照，楊冪則是以寬鬆的卡其色洋裝搭配小黃帽子，以「好學生」裝扮現身，尤其是雙馬尾髮型萌翻了，足見楊冪多變的樣貌以及表現力。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪上回的節目私服。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

楊冪, 私服, 睡褲

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