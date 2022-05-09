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瘦子魅力值爆表！網疑惑「8+9外型為何受女生喜歡」　曝2關鍵最重要

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實習記者施至真／綜合報導

瘦子E.SO近日在IG無預警宣布結婚，甜曝牽手照讓許多女粉絲們心碎一地，其實瘦子受女生歡迎的主要原因，除了有才華、興趣多元之外，痞痞的個性外型，更是與主流審美所喜歡的韓系斯文型、陽光運動型不同，獨特台味風格，更獲得網友盛讚「人家是靠實在帥」。

▲8+9外型為何受女生喜歡。（圖／翻攝IG@mjfceo）

▲瘦子宣布婚訊。（圖／翻攝IG＠mjfceo，下同）

一名男網友在Dcard以「瘦子外型像8＋9，為何很受女生歡迎？」為題發文，表示瘦子痞痞壞壞的外型，與主流喜好的類型相距甚遠，並不是台灣審美所認為的「帥」，因此受到許多人質疑，究竟為何瘦子很受女生歡迎？貼文一出，立刻引起熱議，網友留言各執己見，「夠帥、有型、有才華，不管做什麼工作，都會有很多粉絲」、「很有獨特魅力」、「外型冷冷的，可是講話很好笑，這個反差我喜歡」、「顏值高、氣質不差，人家是靠實在帥」、「瘦子比韓國塑膠臉好看」。不過也有網友認為，許多人喜歡瘦子的原因是從眾效應，並且與媒體宣傳有很大的關係。

▲8+9外型為何受女生喜歡。（圖／翻攝IG@mjfceo）

撇除外表爭議，原PO歸納出幾項瘦子受女生歡迎的原因，並表示，單身的男生可以試著為自己增加這2項魅力值，絕對能更輕鬆的追求到心儀對象。

＃興趣多元，生活多采多姿

從瘦子的動態可以發現，他的興趣相當多元，從自由潛水、露營、拳擊到寬板滑水皆有涉獵，除了讓生活看起來豐富又有趣，還有許多精彩的故事可以分享，不怕聊天時會尷尬沒話題。男生朋友們，雖然不用像瘦子培養廣泛興趣，但專精在一兩樣上，也能為自己增加不少魅力唷。

▲8+9外型為何受女生喜歡。（圖／翻攝IG@mjfceo）

＃有男子氣概

原PO所謂的男子氣概，並非指外表陽剛，而是指責任感、有主見，會主動保護另一半。他也舉例說明，像是去年瘦子公開女友長相後，引來酸民嘲笑，而瘦子勇敢站出來捍衛女友這件事，就能看出瘦子非常有男子氣概。

▲8+9外型為何受女生喜歡。（圖／翻攝IG@mjfceo）

另外，網友們也表示，路上常見的主流穿搭屬於歐美及韓系風格，因此瘦子較有個性的台味穿搭，也比較能展現與他人不同的自我風格。想要吸引女生的目光，千萬不要只懂得復刻別人的穿搭，先找出適合自己的風格、版型，才能創造獨特的魅力風格。

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關鍵字：

瘦子, E.SO, 男人魅力, 女生, 感情

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